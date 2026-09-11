राजस्थान निकाय चुनाव में बंपर वोटिंग, जानें 6 नगर निगमों का हाल, कहां- कितने फीसदी मतदान

राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मतदान जारी है. दोपहर 3 बजे तक छह बड़े नगर निगमों में जोधपुर और पाली मतदान के मामले में सबसे आगे रहे. दोनों जगह 56% से ज्यादा वोटिंग हुई है. उदयपुर और कोटा भी 50% का आंकड़ा पार कर चुके हैं. वहीं राजधानी जयपुर और अजमेर में मतदान की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही. दोनों नगर निगमों में 3 बजे तक वोटिंग 50% से नीचे रही.

जोधपुर नगर निगम में सुबह से ही मतदान की रफ्तार दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले तेज रही. सुबह 10 बजे तक यहां 19.96% मतदान हुआ था. दोपहर 1 बजे यह आंकड़ा बढ़कर 43.51% हो गया. इसके बाद 3 बजे तक जोधपुर में 56.42% मतदान दर्ज किया गया. यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच जोधपुर में मतदान प्रतिशत में 36.46 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई.

उदयपुर में दोपहर बाद बदली तस्वीर

पाली नगर निगम में भी मतदाताओं ने खूब उत्साह दिखाया. यहां दोपहर 3 बजे तक 56.09% मतदान हो चुका था. सुबह 10 बजे पाली में 19.14% और दोपहर 1 बजे 42.17% वोटिंग दर्ज की गई थी. 3 बजे तक जोधपुर और पाली ही ऐसे बड़े नगर निगम रहे जहां मतदान 56% से ऊपर पहुंचा.

उदयपुर में सुबह मतदान की रफ्तार सबसे धीमी थी. सुबह 10 बजे तक यहां सिर्फ 12.06% वोट पड़े थे. दोपहर 1 बजे मतदान 39.21% तक पहुंचा और 3 बजे तक 52.13% हो गया. यानी पांच घंटे में उदयपुर में मतदान प्रतिशत में करीब 40 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई. सुबह पीछे रहने के बाद उदयपुर ने दोपहर बाद तेज रफ्तार पकड़ी.

कोटा नगर निगम में सुबह 10 बजे तक 14.55% मतदान हुआ था. दोपहर 1 बजे यह आंकड़ा 38.58% और 3 बजे तक 51% हो गया.

इस तरह तीन बजे तक छह बड़े नगर निगमों में चार जगह मतदान 50% के पार पहुंच चुका था.

राजस्थान निकाय चुनाव: मतदान प्रतिशत

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जयपुर में 50% से थोड़ा पीछे

राजधानी जयपुर में मतदान की रफ्तार जोधपुर और पाली के मुकाबले धीमी रही. सुबह 10 बजे तक जयपुर नगर निगम में 16.23% मतदान हुआ था. दोपहर 1 बजे यह बढ़कर 37.40% हुआ और 3 बजे तक 48.90% मतदान दर्ज किया गया. जयपुर में 3 बजे तक 50% का आंकड़ा पार नहीं हो सका. अब मतदान के आखिरी तीन घंटे में राजधानी में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने पर नजर है.

छह बड़े नगर निगमों में अजमेर में सबसे कम मतदान हुआ. सुबह 10 बजे यहां 14.58% वोटिंग थी. दोपहर 1 बजे यह 35.61% हुई और 3 बजे तक 48.48% मतदान दर्ज किया गया. यानी तीन बजे तक अजमेर 50% के आंकड़े से 1.52 प्रतिशत अंक पीछे रहा.

छह नगर निगमों का 3 बजे तक रिपोर्ट कार्ड

जोधपुर 56.42%

पाली 56.09%

उदयपुर 52.13%

कोटा 51.00%

जयपुर 48.90%

अजमेर 48.48%

मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा. आखिरी घंटों में मतदान केंद्रों पर पहुंचने वाले मतदाताओं के वोट के बाद अंतिम मतदान प्रतिशत सामने आएगा. इसके बाद 14 सितंबर को मतगणना होगी और निकायों में बनने वाले नए बोर्ड की तस्वीर साफ होगी.

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