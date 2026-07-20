राजस्थान में निकाय चुनाव की डेट आई सामने, कब वोटिंग? सरकार ने हाईकोर्ट को बताया पूरा शेड्यूल

- नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा 17 अगस्त 2026 को होगी.
- हाईकोर्ट ने दोनों चुनावों की प्रक्रिया पूरी करने के लिए समयसीमा निर्धारित की है.
- OBC आयोग को 5 अगस्त तक आरक्षण से संबंधित अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.
राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही दुविधा की तस्वीर अब साफ हो गई है. राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग और ओबीसी कमीशन ने चुनाव को लेकर पूरा रोडमैप पेश किया. कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे में
बताया गया कि नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा 17 अगस्त 2026 को की जाएगी, जबकि पंचायत चुनाव की घोषणा 23 सितंबर 2026 को होगी. हाईकोर्ट ने 15 नवंबर 2026 से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं.
05 अगस्त तक OBC रिपोर्ट देने का निर्देश
सुनवाई के दौरान आरक्षण प्रक्रिया को लेकर भी समयसीमा तय की गई. अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 5 अगस्त तक राजनीतिक आरक्षण से जुड़ी अंतिम रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद नगरीय विकास विभाग और पंचायती राज विभाग को 15 अगस्त तक आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
22 अगस्त को जारी होगी लोक सूचना
नगरीय निकाय चुनाव के लिए 22 अगस्त को लोक सूचना जारी होगी. 27 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. 29 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 31 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. चुनाव चिन्हों का आवंटन 1 सितंबर को होगा. नगरीय निकायों के सदस्यों के लिए मतदान दो चरणों में होगी. निकाय सदस्यों के लिए पहले चरण की वोटिंग 6 सितंबर और दूसरे चरण के लिए 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे. मतगणना 11 सितंबर को होगी.
नगर निकाय सदस्य पद के लिए चुनाव कार्यक्रम
|लोक सूचना जारी
|22 अगस्त 2026
|नामांकन की अंतिम तिथि
|27 अगस्त 2026
|नामांकन पत्रों की जांच
|29 अगस्त 2026
|नामांकन वापसी की अंतिम तिथि
|31 अगस्त 2026, दोपहर 3 बजे तक
|चुनाव चिन्ह आवंटन
|1 सितंबर 2026
|मतदान ( 2 चरणों में)- समय- सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक
|प्रथम चरण: 6 सितंबर 2026
|द्वितीय चरण: 9 सितंबर 2026
|मतगणना
|11 सितंबर 2026
अध्यक्ष पद के लिए चुनाव
|लोक सूचना जारी
|12 सितंबर 2026
|नामांकन की अंतिम तिथि
|14 सितंबर 2026
|नामांकन पत्रों की जांच
|15 सितंबर 2026
|नामांकन वापसी की अंतिम तिथि
|16 सितंबर 2026
|चुनाव चिन्ह आवंटन
|नामांकन वापसी का समय समाप्त होते ही
|मतदान और मतगणना
|19 सितंबर 2026 (सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक)
|मतदान समाप्ति के तुरंत बाद
उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव
|निर्वाचन
|20 सितंबर 2026
|बैठक प्रारंभ
|सुबह 10 बजे
|नामांकन
|सुबह 11 बजे तक
|नामांकन पत्रों की जांच
|सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|नामांकन वापसी
|दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक
|मतदान
|आवश्यक होने पर
|मतगणना
|मतदान समाप्ति के तुरंत बाद
निकाय अध्यक्ष पद के लिए 12 सितंबर को लोक सूचना जारी होगी. 14 सितंबर तक नामांकन, 15 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 16 सितंबर को नाम वापसी होगी. अध्यक्ष पद के लिए मतदान और मतगणना 19 सितंबर को होगी. उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन 20 सितंबर को कराया जाएगा. इसके अलावा राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर भी सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में पेश पूरा शेड्यूल सामने आमने आया है. यहां पर पंचायत चुनाव का पूरा शेड्यूल देखने के लिए यह पढ़ें- राजस्थान में 13 अक्टूबर से पंचायत चुनाव, किस चरण की कब वोटिंग? जानें मतगणना कब होगी
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