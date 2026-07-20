राजस्थान में निकाय चुनाव की डेट आई सामने, कब वोटिंग? सरकार ने हाईकोर्ट को बताया पूरा शेड्यूल

राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही दुविधा की तस्वीर अब साफ हो गई है. राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग और ओबीसी कमीशन ने चुनाव को लेकर पूरा रोडमैप पेश किया. कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे में

बताया गया कि नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा 17 अगस्त 2026 को की जाएगी, जबकि पंचायत चुनाव की घोषणा 23 सितंबर 2026 को होगी. हाईकोर्ट ने 15 नवंबर 2026 से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं.

05 अगस्त तक OBC रिपोर्ट देने का निर्देश

सुनवाई के दौरान आरक्षण प्रक्रिया को लेकर भी समयसीमा तय की गई. अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 5 अगस्त तक राजनीतिक आरक्षण से जुड़ी अंतिम रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद नगरीय विकास विभाग और पंचायती राज विभाग को 15 अगस्त तक आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

कोर्ट ने साफ किया कि अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तय समय पर नहीं आती है, तब भी लॉटरी की प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए. इसका मकसद चुनाव प्रक्रिया को तय समयसीमा में आगे बढ़ाना है.

22 अगस्त को जारी होगी लोक सूचना

नगरीय निकाय चुनाव के लिए 22 अगस्त को लोक सूचना जारी होगी. 27 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. 29 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 31 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. चुनाव चिन्हों का आवंटन 1 सितंबर को होगा. नगरीय निकायों के सदस्यों के लिए मतदान दो चरणों में होगी. निकाय सदस्यों के लिए पहले चरण की वोटिंग 6 सितंबर और दूसरे चरण के लिए 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे. मतगणना 11 सितंबर को होगी.

नगर निकाय सदस्य पद के लिए चुनाव कार्यक्रम

लोक सूचना जारी 22 अगस्त 2026 नामांकन की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2026 नामांकन पत्रों की जांच 29 अगस्त 2026 नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026, दोपहर 3 बजे तक चुनाव चिन्ह आवंटन 1 सितंबर 2026 मतदान ( 2 चरणों में)- समय- सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक प्रथम चरण: 6 सितंबर 2026 द्वितीय चरण: 9 सितंबर 2026 मतगणना 11 सितंबर 2026

अध्यक्ष पद के लिए चुनाव

लोक सूचना जारी 12 सितंबर 2026 नामांकन की अंतिम तिथि 14 सितंबर 2026 नामांकन पत्रों की जांच 15 सितंबर 2026 नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2026 चुनाव चिन्ह आवंटन नामांकन वापसी का समय समाप्त होते ही मतदान और मतगणना 19 सितंबर 2026 (सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक) मतदान समाप्ति के तुरंत बाद

उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव

निर्वाचन 20 सितंबर 2026 बैठक प्रारंभ सुबह 10 बजे नामांकन सुबह 11 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक नामांकन वापसी दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक मतदान आवश्यक होने पर मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद

निकाय अध्यक्ष पद के लिए 12 सितंबर को लोक सूचना जारी होगी. 14 सितंबर तक नामांकन, 15 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 16 सितंबर को नाम वापसी होगी. अध्यक्ष पद के लिए मतदान और मतगणना 19 सितंबर को होगी. उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन 20 सितंबर को कराया जाएगा. इसके अलावा राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर भी सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में पेश पूरा शेड्यूल सामने आमने आया है. यहां पर पंचायत चुनाव का पूरा शेड्यूल देखने के लिए यह पढ़ें- राजस्थान में 13 अक्टूबर से पंचायत चुनाव, किस चरण की कब वोटिंग? जानें मतगणना कब होगी

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