राजस्थान में पंचायत चुनाव का पूरा शेड्यूल कोर्ट में पेश, किस चरण की कब वोटिंग; वोटों की गिनती कब होगी

राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने चुनाव कार्यक्रम हाईकोर्ट में पेश कर दिया है. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया 23 सितंबर 2026 से शुरू होगी. चुनाव प्रक्रिया 54 दिनों में पूरी करने का कार्यक्रम है. हाईकोर्ट में पेश किए गए पूरा चुनाव शेड्यूल के अनुसार, 23 सितंबर को चुनाव की आधिकारिक घोषणा होगी. इसके बाद 28 सितंबर को जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी.

नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 1 अक्टूबर तय की गई है. 3 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी, जबकि 5 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख होगी. इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी.

प्रदेश में जिला परिषद/ पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव चार चरणों में होंगे. पहले चरण का मतदान 13 अक्टूबर, दूसरे चरण का 23 अक्टूबर, तीसरे चरण का 29 अक्टूबर और चौथे चरण का मतदान 03 नवंबर को होगा. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जाएगा. इसके अलावा राजस्थान में पंच और सरपंच के चुनाव भी चरणों में संपन्न होंगे.

पंच और सरपंच चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 14 अक्टूबर, दूसरे चरण का मतदान 24 अक्टूबर, तीसरे चरण की वोटिंग 30 अक्टूबर होगी, जबकि चौथे चरण का मतदान 04 नवंबर होगा.

वहीं, पंचायत समिति प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव चार चरणों में 14 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 4 नवंबर को होंगे. उपप्रधान के चुनाव 15 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 5 नवंबर को कराए जाएंगे.

12 नवंबर को जिला प्रमुख और पंचायत समिति सदस्यों का परिणाम

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार जिला प्रमुख और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव का परिणाम 12 नवंबर को जारी किया जाएगा. इसके बाद 14 नवंबर को प्रधान और उपप्रधान का चुनाव होगा. 15 नवंबर को प्रधान और उपप्रधान के चुनाव का परिणाम जारी किया जाएगा.

इस तरह राजस्थान में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 23 सितंबर से शुरू होकर 15 नवंबर 2026 तक पूरी करने का कार्यक्रम हाईकोर्ट में पेश किया गया है.