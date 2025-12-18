विज्ञापन
विशेष लिंक

सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान की फिर धाक, अब ज़्यादा किसानों को दिन के समय में भी मिल सकेगी बिजली 

ऊर्जा अवसंरचना को लेकर मंत्री ने दावा किया कि राज्य में देश का सबसे बड़ा सोलर और ऊर्जा पार्क विकसित करने की दिशा में तेज़ी से काम चल रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान की फिर धाक, अब ज़्यादा किसानों को दिन के समय में भी मिल सकेगी बिजली 
पिछले दो सालों में राजस्थान में सौर ऊर्जा से 17,325 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है.

Solar Energy Production In Rajasthan: राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दावा किया है कि बीते दो वर्षों में सौर और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है और सरकार मुख्यमंत्री के दिन में बिजली देने के वादे को मिशन मोड में पूरा कर रही है. विद्युत मंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में राज्य में कुल 17,800 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि हुई है. इसमें अकेले सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 17,325 मेगावाट की है. सरकार के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस काम किया गया है और वर्तमान में 1.54 लाख किसानों को कृषि कार्यों के लिए दिन के समय बिजली दी जा रही है.

मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की संख्या और क्षमता दोनों में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है. पिछली सरकार के समय जहां 122 मेगावाट क्षमता के 22 सौर संयंत्र स्थापित थे, वहीं मौजूदा सरकार ने दो वर्षों में 2,345 मेगावाट क्षमता के 148 सौर संयंत्र स्थापित किए हैं.

छत्तीसगढ़ के तीसरे कोल ब्लॉक से कोयला आवंटन की मंजूरी

थर्मल पावर को लेकर मंत्री ने कहा कि राज्य की थर्मल इकाइयों के लिए 725 कोल रैक उपलब्ध कराए गए हैं. राज्य के पास वर्तमान में 25 दिनों का कोयला स्टॉक मौजूद है. उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ के तीसरे कोल ब्लॉक से कोयला आवंटन की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे आने वाले समय में कोयला आपूर्ति और मजबूत होगी.

मीटरिंग और डिस्कॉम सुधारों पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि 18 में से 13 सर्किलों में खराब मीटर हटाए जा चुके हैं. राज्य में अब तक 12.21 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं. जयपुर डिस्कॉम में लाइन लॉस घटकर 14 प्रतिशत तक आ गया है, जिसे सरकार एक बड़ी उपलब्धि मान रही है.

Latest and Breaking News on NDTV

 राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर

''सरकार 28,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है''

ग्रिड और सब्सिडी से जुड़े मुद्दों पर मंत्री ने बताया कि सरकार ने 30,000 करोड़ रुपये का ग्रिड अपग्रेडेशन प्लान तैयार किया है. कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार द्वारा कुल 28,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को मिलाकर कुल 28 हज़ार करोड़ रुपये की सब्सिडी निगम को दी जा रही है.

राजस्थान में बनेगा देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क 

ऊर्जा अवसंरचना को लेकर मंत्री ने दावा किया कि राज्य में देश का सबसे बड़ा सोलर और ऊर्जा पार्क विकसित करने की दिशा में तेज़ी से काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि 1320 मेगावाट क्षमता के सूरतगढ़ उच्च क्षमता संयंत्र से प्रतिदिन लगभग 200 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त बिजली बचत हो रही है.

यह भी पढ़ें- 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका खारिज, हाई कोर्ट का फैसला 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Solar Energy, Rajasthan Solar And Wind Power Growth In 2025, Rajasthan Solar Manufacturing, Hira Lal Nagar
Get App for Better Experience
Install Now