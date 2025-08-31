कभी रोटी के लिए था संघर्ष, आज कमा रहीं लाखों... कहानी 'सोलर दीदी' देवकी की, जिनकी PM मोदी ने भी की तारीफ

Bihar Solar Didi Devki Singh: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 31 अगस्त को 'मन की बात' कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर की 'सोलर दीदी' देवकी सिंह की जमकर तारीफ की. मुजफ्फरपुर के बोचहां प्रखंड के कर्णपुर की रहने वाली देवकी देवी उर्फ़ सोलर दीदी सोलर एनर्जी से सिंचाई कर लाखों कमा रही है. कभी हालात ऐसे थे कि परिवार दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन आज वे सौर ऊर्जा से सिंचाई कर सैकड़ों किसानों की मदद कर रही हैं और खुद भी अच्छी आय अर्जित कर रही हैं. उनकी यह कहानी न केवल आत्मनिर्भरता का उदाहरण है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है.

पीएम मोदी ने सोलर दीदी के बारे में क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी सोलर दीदी देवकी सिंह के जज्बे की तारीफ करते हुए कहा, आर्थिक तंगी और सीमित साधनों के बावजूद देवकी देवी ने हिम्मत नहीं हारी. आधे कट्ठे जमीन पर जिंदगी गुजारने वाली महिला ने सौर सिंचाई पंप अपनाकर न केवल अपने परिवार का भविष्य संवारा बल्कि गांव के सैकड़ों किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण जलाई.

मात्र 5 धूर जमीन, पति की नौकरी जाने के बाद आई आफत

मालूम हो कि देवकी देवी के पास मात्र पांच धूर जमीन है. साल 2022 में उनके पति सुनील सहनी की प्राइवेट नौकरी चली गई. पति पहले बैंक में सफाई कर्मी के तौर पर काम करते थे, लेकिन उनकी वह नौकरी भी खत्म हो गई. जिसके बाद उनके परिवार के सामने रोजी-रोटी पर संकट आ गया था. लेकिन तभी देवकी सिंह को स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी मिली.

स्वयं सहायता समूह से जुड़कर बदली जिंदगी

देवकी सिंह ने बताया कि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उन्हें सोलर एनर्जी के बारे में पता चला, फिर आगा खा संस्था के तरफ मदद मिली, जीविका से जुड़कर उन्होंने सौर ऊर्जा सिंचाई पंप लगाने की योजना के बारे में सुना. यह योजना लॉटरी सिस्टम के तहत चल रही थी और देवकी देवी का नाम इसमें चयनित हो गया.

1.5 लाख की सहायता राशि और कर्ज पर लिए पैसे से शुरू किया काम

लॉटरी सिस्टम से चल रही योजना में देवकी सिंह का जब चयन हुआ तो उन्हें 1.5 लाख रुपये की सहायता मिली. हालांकि, शुरुआत में परिवार और आसपास के लोगों ने इस पहल को संदेह (ठग) की नजर से देखा. कई लोगों ने उन्हें ठग समझा और पैसा लगाने से मना किया. लेकिन देवकी देवी ने हार नहीं मानी. उन्होंने 10% ब्याज पर कर्ज लेकर पंप लगवाया और काम की शुरुआत की.

आज देवकी सिंह 40 एकड़ जमीन में करवाती है सिंचाई

आज देवकी सिंह अपने घर के आस-पास के 40 एकड़ जमीन में सिंचाई करती हैं. इनसे 112 किसान जुड़े हैं. देवकी देवी कहती हैं कि आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेरा नाम लिया, इससे इन्हे काफी हिम्मत मिली हैं. पहले डर लगता था, अब काम में हिम्मत मिलेगा. उन्होंने पीएम मोदी द्वारा दिए गए हिम्मत के लिए उनका शुक्रिया कहा.



