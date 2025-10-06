जयपुर अस्पताल के ट्रॉमा में लगी आग, 4 से 5 मरीजों की हालत गंभीर

राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार रात आग लग गई. आग ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर आईसीयू वार्ड में लगी. हादसे के समय वार्ड में कई मरीज भर्ती थे. आग लगने के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और मरीजों को तुरंत बाहर निकाला गया. काफ़ी देर तक अस्पताल के बाहर सड़क पर मरीजों को रखना पड़ा.

4 से 5 को बर्न इंजरी

सूचना पर दमकल विभाग की करीब एक दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. पुलिस अस्पताल प्रशासन और दमकलकर्मियों ने आईसीयू से 11 मरीजों को बाहर बाहर निकाला. जिसमें एक मरीज की मौत होने की खबर है. चार से पांच मरीजों को बर्न इंजरी हुई हैं जिनकी हालत गंभीर है. अस्पताल स्टाफ के चार-पांच लोग भी स्मोक की वजह से बीमार हुए हैं. घटना की सूचना मिलते ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी मौके पर पहुंचे.

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने क्या बताया

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि सभी मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार जिन मरीजों को बर्न इंजरी हुई है उनका इलाज किया जा रहा है. मौके पर पहुंचे परिजनों ने भी मरीजों को निकालने में सहयोग किया. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग संभवतः किसी में शॉर्ट सर्किट से लगी होगी.

मामले की जांच के आदेश

हालांकि अभी आग लगने की सही वजह पता नहीं चल सकी है. इसकी पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी. घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और फायर सेफ्टी सिस्टम की समीक्षा शुरू कर दी गई है. मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं.

