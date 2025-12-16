Jaipur Bomb Threat: राजधानी जयपुर में एक बार फिर से कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इस बार सेशन कोर्ट को ये धमकी भरा मेल आया है. मेल की सूचना पर पुलिस सिविल डिफेंस दमकल और तमाम एजेंसिया मौक़े पर पहुंची. पूरे सेशन कोर्ट में सर्च अभियान चलाया. मेल में हाई कोर्ट का भी ज‍िक्र किया गया है. लेकिन, किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. सदर थानाधिकारी बृजमोहन का कहना है कि मेल भेजने वालों की तलाश की जा रही है.

मेल में DMK लीडरशिप का भी जिक्र

इस मेल में दोपहर 2 बजे तक का समय दिया है. मेल में लिखा है कि ISI जिंदाबाद, तीन RDX डिवाइस कोर्ट परिसर में हैं. मेल में हाईकोर्ट का भी ज़िक्र है. चेंबर और वाशरूम में बम लगाया गया है. मेल में DMK लीडरशिप का भी जिक्र है, इसके साथ ही कुछ ट्विटर ID भी मेल में लिखी है. हालांकि, ये ID पूरी तरह से फेक है. साइबर एक्सपर्ट की मानें तो धमकी भेजने वाला शख्‍सा VPN नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, और वीपीएन नेटवर्क विदेश से चलता है. हालांकि, पुलिस अब केंद्रीय खुफिया एजेंसी और इंटरपोल की भी सहायता ले रही है.

दो महीने पहले भी 15 अक्‍टूबर को सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी म‍िली थी. लेकिन, सर्च अभियान में कुछ नहीं मिला था.

हर एंगल से जांच की जा रही है

सेशन कोर्ट की बिल्डिंंग 7 फ्लोर का है. पूरे परिसर की तलाशी में समय लग सकता है. कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों को दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं. जब तक सर्च अभियान पूरा नहीं कर लेते, तब किसी को भी परिसर और बिल्डिंंग के बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है.

11 दिसंबर होटल को मिली थी धमकी

इससे पहले 11 दिसंबर को कॉन्टिनेंटल होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. सूचना मिलने के बाद एटीएस मौके पर पहुंची थी. होटल में सर्च अभियान चलाकर होटल को खाली करवाया गया था, लेकिन बम नहीं मिला था.

अब तक 6 बार मिल चुकी है धमकी

कुल 6 बार राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है. मेल के जरिए हाईकोर्ट को धमकी दी गई. पहली बार 31 अक्टूबर, फिर 5 दिसंबर, 8, 9 और 10 दिसंबर को मेल के जरिए धमकी दी गई. हालांकि, धमकी भरे कॉल्स या ईमेल किस स्रोत से आ रहे हैं, इस बारे में आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं.

यह भी पढ़ें: मंद‍िरों में भगवान ने पहने मास्‍क, शेखावटी में ठंड के साथ बढ़ा पॉल्‍यूशन