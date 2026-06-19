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16 minutes ago

नमस्कार! NDTV के जयपुर लाइव पेज (Jaipur LIVE Page) पर आपका स्वागत है. यहां हम आपको शहर की राजनीति, प्रशासनिक गतिविधियों, ट्रैफिक अपडेट, मौसम, क्राइम और शिक्षा के अलावा अन्य अहम घटनाओं की पल-पल की जानकारी देंगे. ग्राउंड पर मौजूद अपने अनुभवी संवाददाताओं की टीम और अन्य विश्वसनीय सोर्स के माध्यम से राजधानी से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे. सबसे पहले हर अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ बने रहिए.

Here are the Live Updates of Jaipur News Today:

Jun 19, 2026 08:24 (IST)
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Monsoon 2026: जानिए मानसून कब आएगा

मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून के आगे बढ़ने में अभी 4 से 5 दिन का समय और लगने की संभावना जताई है. पिछले 2 साल यानी 2024 और 2025 में भी मानसून की एंट्री देरी से हुई थी, लेकिन इसके बावजूद अच्छी बरसात हुई थी. 

Jun 19, 2026 08:21 (IST)
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Jaipur Weather Update: 21 जून तक जारी रहेगा बारिश का दौर

अगले एक-दो दिन मौसम में खास बदलाव नहीं होगा. मौसम विभाग के मुताबिक, 21 जून तक बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, 25 जून से राजस्थान में मानसून की एंट्री संभव है.

Jun 19, 2026 08:14 (IST)
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Jaipur Rain: प्री-मानसून की बरसात का दौर जारी

प्रदेश में प्री-मानसून की बरसात का दौर जारी है. राजधानी जयपुर में भी बादलों ने डेरा जमाए रखा है. बारिश के बीच तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है. कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है. जयपुर में अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री दर्ज किया गया है. कल देर शाम जमकर बारिश हुई, बावजूद इसके कई इलाकों में उमस का असर जारी है. 

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