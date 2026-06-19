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Here are the Live Updates of Jaipur News Today:
Monsoon 2026: जानिए मानसून कब आएगा
मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून के आगे बढ़ने में अभी 4 से 5 दिन का समय और लगने की संभावना जताई है. पिछले 2 साल यानी 2024 और 2025 में भी मानसून की एंट्री देरी से हुई थी, लेकिन इसके बावजूद अच्छी बरसात हुई थी.
Jaipur Weather Update: 21 जून तक जारी रहेगा बारिश का दौर
अगले एक-दो दिन मौसम में खास बदलाव नहीं होगा. मौसम विभाग के मुताबिक, 21 जून तक बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, 25 जून से राजस्थान में मानसून की एंट्री संभव है.
Jaipur Rain: प्री-मानसून की बरसात का दौर जारी
प्रदेश में प्री-मानसून की बरसात का दौर जारी है. राजधानी जयपुर में भी बादलों ने डेरा जमाए रखा है. बारिश के बीच तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है. कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है. जयपुर में अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री दर्ज किया गया है. कल देर शाम जमकर बारिश हुई, बावजूद इसके कई इलाकों में उमस का असर जारी है.