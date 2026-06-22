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3 minutes ago

Jaipur News LIVE Updates:  NDTV के इस विशेष जयपुर लाइव पन्ने (Jaipur LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस पन्ने पर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें पाएंगे. यह पन्ना पूरे दिन अपडेट होता रहेगा, जिससे आप जयपुर के हर छोटी-बड़ी घटना को एक साथ पढ़ सकेंगे. जयपुर को उत्तर भारत के बड़े रेलवे मेंटेनेंस हब के रूप में विकसित होगा. खातीपुरा मेगा कोच‍िंग टर्म‍िनल के शुभारंभ में रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्‍णव ने घोषणा की क‍ि सांगानेर या उसके आसपास सवाई माधोपुर रूट की ट्रेनों के ल‍िए नई कोच मेंटेनेंस की सुव‍िधा होगी. रेल मंत्री ने बताया कि खातीपुरा मेगा कोचिंग टर्मिनल को अगले 20 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. यहां हर माह करीब 450 ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जा सकेगा. जयपुर के सोडाला स्‍थ‍ित एल‍िवेटेड रोड पर अजय शर्मा (24) मांझे से घायल हो गए. वे अलवर के रहने वाले हैं और जयपुर के वैशाली नगर के गांधी पथ क्षेत्र में रहकर प्रत‍ियोगी  परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. जयपुर में अगले 24 घंटे में आंधी के साथ बार‍िश की संभावना है. ऐसी कई अहम खबरें हमारे इस स्पेशल लाइव पेज पर एक साथ उपलब्ध रहेंगी. जयपुर में NDTV के संवाददाताओं तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से हम शहर की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे. तो जयपुर की ताजातरीन खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें NDTV के इस लाइव पेज से.

Jun 22, 2026 07:45 (IST)
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Jaipur Today News LIVE: जयपुर रेलवे स्‍टेशन पर प्‍लेटफॉर्म की संख्‍या बढ़ेंगे

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "जयपुर तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है. शहर के लिए रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किया गया है. तीन विषय बहुत आवश्यक हैं: स्टेशन पर प्लेटफ़ॉर्म की संख्या बढ़ाना, ट्रेनों के रखरखाव की सुविधाओं का विस्तार करना और शहर के पास एक मेगा टर्मिनल बनाना. जयपुर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, खातीपुरा में एक मेगा टर्मिनल बनाया गया है, जहाँ हर महीने 450 ट्रेनों के रखरखाव की व्यवस्था है. वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों के रखरखाव के लिए अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं. इसके लिए काफ़ी मेहनत की गई है. भविष्य में, इस सुविधा में सर्विस की गई ट्रेनें दिल्ली, जोधपुर और बीकानेर जैसी जगहों के लिए चल सकेंगी."

Jun 22, 2026 07:40 (IST)
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Jaipur News LIVE: जयपुर में लड़की का हाई वोल्‍टेज ड्रामा

जयपुर के वर्ल्ड ट्रेड पार्क मॉल के सामने लड़की ने हाई वोल्टेज ड्रामा क‍िया. सड़कों पर निर्वस्त्र होकर गाली देते हुए लड़के के शर्ट को भी फाड़ दिया.

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