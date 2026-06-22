Jaipur News LIVE Updates: NDTV के इस विशेष जयपुर लाइव पन्ने (Jaipur LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस पन्ने पर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें पाएंगे. यह पन्ना पूरे दिन अपडेट होता रहेगा, जिससे आप जयपुर के हर छोटी-बड़ी घटना को एक साथ पढ़ सकेंगे. जयपुर को उत्तर भारत के बड़े रेलवे मेंटेनेंस हब के रूप में विकसित होगा. खातीपुरा मेगा कोच‍िंग टर्म‍िनल के शुभारंभ में रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्‍णव ने घोषणा की क‍ि सांगानेर या उसके आसपास सवाई माधोपुर रूट की ट्रेनों के ल‍िए नई कोच मेंटेनेंस की सुव‍िधा होगी. रेल मंत्री ने बताया कि खातीपुरा मेगा कोचिंग टर्मिनल को अगले 20 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. यहां हर माह करीब 450 ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जा सकेगा. जयपुर के सोडाला स्‍थ‍ित एल‍िवेटेड रोड पर अजय शर्मा (24) मांझे से घायल हो गए. वे अलवर के रहने वाले हैं और जयपुर के वैशाली नगर के गांधी पथ क्षेत्र में रहकर प्रत‍ियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. जयपुर में अगले 24 घंटे में आंधी के साथ बार‍िश की संभावना है. ऐसी कई अहम खबरें हमारे इस स्पेशल लाइव पेज पर एक साथ उपलब्ध रहेंगी. जयपुर में NDTV के संवाददाताओं तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से हम शहर की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे. तो जयपुर की ताजातरीन खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें NDTV के इस लाइव पेज से.