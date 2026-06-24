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Jaipur News LIVE Updates: जयपुर में बार‍िश से बदला मौसम, साइबर ठगों को बैंक खाते बेचने वाला गिरफ्तार

Jaipur Today News Live Updates: राजस्थान की राजधारी जयपुर से राजनीति, अपराध, समाज समेत तमाम क्षेत्रों की ताजातरीन खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें NDTV के इस विशेष लाइव पेज पर. 

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Jaipur News LIVE Updates: जयपुर में बार‍िश से बदला मौसम, साइबर ठगों को बैंक खाते बेचने वाला गिरफ्तार
Jaipur News Today Live.

Jaipur News LIVE Updates: NDTV के इस विशेष जयपुर लाइव पन्ने (Jaipur LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस पन्ने पर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें पाएंगे. यह पन्ना पूरे दिन अपडेट होता रहेगा, जिससे आप जयपुर के हर छोटी-बड़ी घटना को एक साथ पढ़ सकेंगे. जयपुर में आज सुबह बार‍िश होने से मौसम सुहावना हो गया है. तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी क‍िया है. मानसून की एंट्री 5 दिन देर से होने की संभावना है. जयपुर ग्रामीण पुलिस ने साइबर अपराध‍ियों को बैंक खाता बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान देवराज मीणा निवासी मीणों की ढाणी, तनश्योहरसिंहपुरा, थाना फुलेरा के रूप में हुई है. ऐसी कई अहम खबरें हमारे इस स्पेशल लाइव पेज पर एक साथ उपलब्ध रहेंगी. जयपुर में NDTV के संवाददाताओं तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से हम शहर की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे. तो जयपुर की ताजातरीन खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें NDTV के इस लाइव पेज से. 
 

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