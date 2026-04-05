डीग जिला अस्पताल से एक हैरान कर देने वाला वीड‍ियो सामने आया है, यहां स्ट्रेचर या व्हीलचेयर की कमी नहीं है, बल्कि चोरी के डर ने व्यवस्था को बेपटरी कर दिया है. शनिवार को एक बुजुर्ग अपनी बीमार पत्नी को साइकिल पर बैठाकर सीधे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के भीतर तक ले गया. इलाज के बाद वह उसी तरह अपनी पत्नी को साइकिल की कैरियर पर बैठाकर बाहर निकला. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

अस्पताल में नहीं गार्ड

अस्पताल के भीतर दोपहिया वाहनों का पहुंचना अब आम बात हो गई है. मरीज के परिजन अपनी स्कूटी, बाइक और साइकिल को पार्किंग में खड़ा करने के बजाय वार्डों तक ले जा रहे हैं. स्थानीय निवासी सुरेश के मुताबिक, "अस्पताल परिसर में पार्किंग की कोई पुख्ता जगह नहीं है. डॉक्टर, कर्मचारी और मरीज सभी को अपनी गाड़ियां बाहर सड़क पर खड़ी करनी पड़ती हैं. गार्ड न होने पर लोग मौका पाकर वाहन अंदर घुसा देते हैं."

बुजुर्ग की जानकारी जुटाई जा रही

इस मामले पर अस्पताल के पीएमओ डॉ. जितेंद्र फौजदार ने अपनी बेबसी जाहिर की है. उन्होंने स्वीकार किया कि लोग बाइक तक अंदर ले आते हैं. डॉ. फौजदार ने कहा, "वह बुजुर्ग अपनी पत्नी को दिखाने अक्सर आते रहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बुजुर्ग के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. अक्सर लोग मोटरसाइकिल चोरी जैसी घटनाओं से बचने के लिए यह कदम उठा लेते हैं."

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