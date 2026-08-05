सीकर में कोचिंग छात्र ने की आत्महत्या, पिता कश्मीर में सेना में हैं जवान

राजस्थान के सीकर शहर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे 20 वर्षीय छात्र ने किराए के फ्लैट में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक आर्मी जवान का बेटा था और पिछले कई महीनों से सीकर शहर के नवलगढ़ रोड पर कृष्ण रेजिडेंसी के पास एक किराए के फ्लैट में रहकर दिल्ली पुलिस सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस ने घटनास्थल से छात्र का मोबाइल फोन जब्त कर मामले की जांच की जा रही है. मृतक के पिता शीशराम भारतीय सेना में कार्यरत हैं और वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में तैनात हैं. उन्हें घटना की सूचना दे दी गई है. फिलहाल पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था छात्र

पुलिस के अनुसार सीकर शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक प्रतियोगी छात्र का शव किराए के फ्लैट में फंदे से लटका मिला.मृतक की पहचान झुंझुनूं जिले के समसपुर निवासी 20 वर्षीय अंकित कुमार, पुत्र शीशराम के रूप में हुई है. वह नवलगढ़ रोड स्थित कृष्ण रेजिडेंसी के पास एक फ्लैट में रहकर दिल्ली पुलिस सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था.

परिजनों की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी गई है

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फ्लैट पर अकेला रहता था

उद्योग नगर थाना प्रभारी राजेश कुमार बुडानिया के अनुसार छात्र अंकित कुमार पिछले करीब 8 महीनों से फ्लैट में अकेला रह रहा था. सोमवार को वह कोचिंग भी नहीं पहुंचा और परिजनों के बार-बार फोन करने के बावजूद कॉल रिसीव नहीं की. इसके बाद परिजनों ने उसी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से संपर्क किया. जब मकान मालिक और अन्य लोग फ्लैट पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला.पास की खुली खिड़की से अंदर देखने पर अंकित फंदे पर लटका हुआ दिखाई दिया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए सीकर के एसके अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. मृतक का मोबाइल फोन जब्त कर जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं.

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