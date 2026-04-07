सीएम भजनलाल का फिर दिल्ली दौरा, नितिन नबीन के साथ 45 मिनट की बैठक, क्या हैं सियासी मायने

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को फिर दिल्ली पहुंच गए. सीएम भजनलाल के दिल्ली दौरे से राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई. सीएम के दिल्ली दौरे के समय दिनभर सियासी और प्रशासनिक बैठकों का दौर चला. दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बीजेपी दफ्तर में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की. नितिन नबीन के साथ करीब 45 मिनट तक चली इस बैठक में संगठनात्मक मुद्दों, प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई.

सीएम के दिल्ली दौरे के सियासी मायने

दिल्ली में नितिन नबीन के साथ सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं. बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के बाद मुख्यमंत्री जोधपुर हाउस पहुंचे से सेवा तीर्थ पहुंचे और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की. इस बैठक में राजस्थान के विकास प्रोजेक्ट्स, केंद्र से मिलने वाली फंडिंग और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है.

इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से भी मुलाकात की है. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अहम राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा हुई. बीजेपी शासित राज्यों के बीच समन्वय पर फोकस रहा और विकास मॉडल और योजनाओं के आदान-प्रदान पर भी दोनों मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई है.

आज नई दिल्ली स्थित भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री @NitinNabin जी से शिष्टाचार भेंट की।



इस अवसर पर संगठन की मजबूती और आगामी सांगठनिक कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। pic.twitter.com/fw6SwpXdQG — Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) April 7, 2026

संगठन और सत्ता में तालमेल मजबूत करने की कोशिश

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री का यह दौरा केवल शिष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए केंद्र और संगठन दोनों स्तर पर तालमेल मजबूत करने की कोशिश की जा रही है. खासकर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों, बजट सहयोग और आने वाले राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए यह दौरा अहम माना जा रहा है. दिल्ली में हो रही लगातार बैठकों से साफ है कि यह दौरा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है.

मुख्यमंत्री भजनलाल का आज का दिल्ली दौरा इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी करीब 10 दिन पहले 25 मार्च को भी वह दिल्ली दौरे पर रहे. उस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. पीएम मोदी के अलावा सीएम भजनलाल ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और राम मोहन नायडू से भी मुलाकात की थी.

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