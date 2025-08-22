राजस्थान के सवाई माधोपुर में पलटी नाव, 10 लोग बहे, खतरनाक वीडियो आया सामने

- सवाई माधोपुर के सूरवाल बांध में बढ़े जलस्तर के कारण एक नाव पलट गई और दस लोग नदी में बह गए
- मानसून ट्रफ लाइन की वजह से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है
- बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हुआ, स्कूल बंद किए गए और रेलवे मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ
राजस्थान के सवाई माधोपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. दरअसल यहां बीते रात जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से नदीयां उफान पर हैं. इसी बीच एक देसी नाव 10 लोगों को लेकर जा रही थी, जो बीच रास्ते ही पलट गई. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लोग नदी में बहते हुए जा रहे हैं.
सूरवाल बांध में बढ़ा पानी
दरअसल मामला सवाई माधोपुर के सूरवाल बांध का है. यहां एक नाव 10 लोगों को लेकर जा रही थी. बांध में पानी बढ़ने से नदी का जलस्तर बढ़ गया. नदी के उफान पर आने की वजह से ये देसी नाव पलट गई. सभी लोग नदी के बहाव के साथ बहने लगे. खबर मिली है कि सवार दस लोगों में से चार लोगों को बचा लिया गया, जबकि एसडीआरएफ नाव पलटने के बाकी पीड़ितों को बचाने के लिए रवाना हो गई.
Video | Boat With 10 People Capsizes In Rajasthan's Sawai Madhopur pic.twitter.com/rzOyWyTIaG— NDTV (@ndtv) August 22, 2025
बता दें कि सूरवाल बांध, सवाई माधोपुर का सबसे बड़ा बांध है, जो पास के नालों और नदियों से पानी प्राप्त करता है और बनास नदी से जुड़ा है. लेकिन रात भर हुई भारी बारिश के कारण सूरवाल बांध में अचानक पानी भर गया.
भारी बारिश की है संभावना
मौसम की बात करें तो राजस्थान के दक्षिण में कोटा और बूंदी से होकर गुज़र रही मानसून की ट्रफ लाइन की वजह से कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर भी दो से डेढ़ फीट पानी भर गया, जिससे जयपुर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर भी देरी हुई.
स्कूलों की हुई छुट्टी
कोटा और बूंदी में भारी बारिश के बाद रविवार तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं. इस इलाके में कई गांवों का संपर्क टूट गया है और कोटा शहर का सुल्तानपुर इलाका घरों में पानी घुसने से प्रभावित हैं. वहीं, भीलवाड़ा के बिजोलिया में 166 मिमी स्तर के साथ नदियां उफान पर हैं. खेतों और गांवों में जलभराव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं