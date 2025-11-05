विज्ञापन
कार्तिक पूर्णिमा स्नान को जा रहे श्रद्धालुओं से भरी नाव सरयू नदी में पलटी, जानिए कैसे बची लोगों की जान

नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी. कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु घाट पर स्नान के लिए पहुंचे थे.

  • उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र में सरयू नदी में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई
  • कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु घाट पर स्नान के लिए नदी पार कर रहे थे
  • नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी
देवरिया:

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र स्थित थाना घाट पर मंगलवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब सरयू नदी में श्रद्धालुओं से भरी एक नाव पलट गई. कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु घाट पर स्नान के लिए पहुंचे थे. यह हादसा तब हुआ जब श्रद्धालु नाव से नदी पार कर दूसरे किनारे पर स्नान करने जा रहे थे. 

स्थानीय लोगों के अनुसार, नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी. नाव पलटते ही श्रद्धालु नदी में गिर गए, लेकिन गनीमत रही कि सभी को समय रहते बचा लिया गया. हादसे के बाद घाट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और श्रद्धालुओं में भय व्याप्त हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से नाव पर सवार सभी लोगों को बचा लिया गया. 

