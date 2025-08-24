सवाई माधोपुर में एनडीआरएफ की टीम हुई हादसे का शिकार, जवानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी

सवाई माधोपुर जिले में दो दिनों से लगातार हो रही भारी बरसात के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं. विभिन्न इलाकों में बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार विभिन्न इलाकों में जा रही है. लेकिन आज अचानक से एनडीआरएफ की समूची टीम बाढ़ प्रभावित इलाके में एक हादसे का शिकार हो गई.

समूची एनडीआरएफ की टीम ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाके में जा रही थी. तभी सूरवाल और अजनोटी के पास सड़क पर बने गड्ढे में अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर जा गिरी. जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पर ही पलट गई और देखते ही देखते समूची एनडीआरएफ की टीम जोकी ट्रॉली में सवार थी वह नीचे आ गिरी.

इस हादसे में एक जवान ट्रैक्टर में रखी हुई एक बोट के नीचे दब गया. एनडीआरएफ के जवानों ने कठिन परिस्थिति में भी अपना धैर्य रखते हुए साहस का परिचय दिया और बोट के नीचे दबे हुए जवान को सकुशल निकाल लिया. गनीमत रही इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. एनडीआरएफ के जवानों को हल्की-फुल्की चोटें आई है.