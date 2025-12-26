विज्ञापन
विशेष लिंक

सचिन पायलट के बेटे आरहन हुए 'अरावली बचाओ' पैदल मार्च में शामिल, मची सेल्फी लेने की होड़

पायलट के बेटे आरहन पहली बार कांग्रेस के किसी प्रदर्शन में जयपुर की सड़कों पर उतरे थे और उनके सड़क पर उतरने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उनके साथ ली तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की होड़ मच गई.

Read Time: 3 mins
Share
सचिन पायलट के बेटे आरहन हुए 'अरावली बचाओ' पैदल मार्च में शामिल, मची सेल्फी लेने की होड़
जयपुर में कांग्रेस का अरावली बचाओ मार्च.
  • कांग्रेस संगठन NSUI के कार्यकर्ताओं ने अरावली बचाने के लिए सचिन पायलट की अगुवाई में जयपुर में पैदल मार्च किया.
  • इस मार्च में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ सचिन पायलट के बेटे आरहन पहली बार सार्वजनिक रूप से शामिल हुए.
  • आरहन ने सफेद शर्ट और नीले ट्राउजर में मार्च के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई और कार्यकर्ताओं से मिले.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
जयपुर:

अरावली को बचाने की मुहिम को लेकर कांग्रेस संगठन NSUI के कार्यकर्ता एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट की अगुवाई में आज जयपुर की सड़कों पर उतरे. पैदल मार्च का आह्वान कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने किया था, लेकिन इसकी खास बात यह थी इसमें पायलट परिवार की अगली पीढ़ी उनके बेटे आरहन के रूप में दिखाई दी. छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ ही इसमें मुख्य कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए.

ये भी पढ़ें- असली चिंता पहाड़ों की या अवैध खनन माफियाओं की... विपक्ष के 'अरावली बचाओ' अभियान पर क्यों उठ रहे सवाल?

अरावली बचाओ मार्च में शामिल हुए पायलट के बेटे

बता दें कि अरावली को अगली पीढ़ी के लिए बचाने का आह्वान किया जा रहा है. ऐसे में इस पैदल मार्च में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वरिष्ठ पीढ़ी से लेकर नई पीढ़ी के नौजवान भी शामिल हो रहे हैं. इस पैदल मार्च में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बेटे आरहन ने. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट के बड़े बेटे आरहन भी इस पैदल मार्च में शामिल हुए. ये पहली बार है जब किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पायलट के बेटे को देखा गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

सचिन पायलट के बेटे ने किया पैदल मार्च

पिता सचिन की तरह ही लंबे कद-काठी वाले आरहन सफेद शर्ट और नीले ट्राउजर में पैदल मार्च के दौरान नजर आए. पायलट आगे-आगे विनोद जाखड़ के साथ पैदल मार्च की अगुवाई करते हुए चल रहे थे, तो आम तौर पर सचिन पायलट के साथ उनकी परछाई के रूप में चलने वाले निजी सचिव निरंजन सिंह आज नई जिम्मेदारी में थे. सचिन पायलट से कुछ दूरी पर उनके पीछे पायलट के बेटे आरहन चल रहे थे और निरंजन सिंह लगातार आरहन के साथ पैदल मार्च में बने रहे.

Latest and Breaking News on NDTV

पायलट के बेटे संग सेल्फी लेने का क्रेज

पार्टी कार्यकर्ताओं में सचिन पायलट के बेटे के साथ फोटो खिंचवाने का भी क्रेज दिखा. इस दौरान आरहन ने लोगों से दिल खोल कर मुलाकात की. हालांकि इस पैदल मार्च में पायलट परिवार की अगली पीढ़ी ने मीडिया से बातचीत के मामले में दूरी बनाए रखी. आरहन पहली बार कांग्रेस के किसी प्रदर्शन में जयपुर की सड़कों पर उतरे थे और उनके सड़क पर उतरने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उनके साथ ली तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की होड़ मच गई.

फुटबॉल के खिलाड़ी भी हैं आरहन

दरअसल सचिन पायलट के बेटे आरहन अपनी स्कूल टीम में फुटबॉल खेलते रहे हैं. वहां भी वह मैदान में सबसे पीछे गोल पोस्ट की रखवाली करते नजर आते हैं. आज भी कुछ इसी अंदाज में सचिन पायलट और यूथ कांग्रेस के दूसरे नेता–कार्यकर्ता आगे चल रहे थे, जबकि आरहन पीछे की तरफ मोर्चा संभाले हुए निरंजन सिंह और दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ चल रहे थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajasthan News, Save Aravali Save Future, Save Aravali Campaign, Sachin Pilot, Sachin Pilot Son Arahan
Get App for Better Experience
Install Now