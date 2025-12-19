ढाई साल पुरानी लव मैरिज की रंजिश में खूनी खेल – नाक कटी, पैर टूटा, दो परिवारों में छिड़ी जंग

पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक प्रेम विवाह की पुरानी आग ने फिर भयानक रूप अख्तियार कर लिया.गुड़ामालानी थाने के जीवाणियों की ढाणी में बुधवार रात पुरानी दुश्मनी ने दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया. पहले लड़की पक्ष ने लड़के के बड़े भाई की नाक धारदार हथियार से काट दी, तो जवाब में लड़के पक्ष ने लड़की के चाचा का पैर इतनी बुरी तरह तोड़ दिया कि वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. दोनों घायलों को अलग-अलग शहरों में रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

ढाई साल पहले हुई थी.रंजिश की शुरुआत

पुरानी रंजिश की शुरुआत ढाई साल पहले हुई थी. गांव के ही श्रवण सिंह (25) पुत्र जगसिंह ने पड़ोस में रहने वाली लड़की से लव मैरिज कर ली थी. यह शादी लड़की के परिवार को कभी हजम नहीं हुई और तब से दोनों पक्षों में कड़वाहट बनी हुई थी. श्रवण सिंह अब पत्नी और परिवार के साथ गुजरात में बस गया है, लेकिन गांव में रंजिश सुलगती रही. लड़की पक्ष बदले की फिराक में था. बुधवार शाम उक सिंह पुत्र जगसिंह खेतों से लौट रहे थे.

तभी लड़की के चाचा धर्म सिंह और उसके साथियों ने फसलों के बीच घात लगाकर उन पर हमला बोल दिया. धारदार हथियार से सीधा वार कर उक सिंह की नाक काट दी गई. खून से लथपथ उक सिंह किसी तरह घर पहुंचे. परिवारवालों को पता चलते ही आग में घी पड़ गया. गुस्साए लोग लड़की के घर जा धर्म सिंह पर टूट पड़े. मारपीट इतनी भयानक हुई कि धर्म सिंह का पैर बुरी तरह टूट गया.

दोनों घायल अस्पताल में भर्ती

दोनों घायलों को तुरंत गुड़ामालानी अस्पताल लाया गया. उक सिंह को प्राथमिक इलाज के बाद सांचौर रेफर कर दिया गया. धर्म सिंह की हालत अधिक गंभीर होने से उन्हें जोधपुर भेजा गया. सूचना पर DSP सहित गुड़ामालानी पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज कर लिया है. अलग-अलग टीमें गठित कर आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी फरार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले की गहन जांच की जा रही है.

