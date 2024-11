राजस्थान टोंक थप्पड़कांड: SDM को तमाचा मारने वाले नरेश मीणा को पुलिस ने हिरासत में लिया

राजस्थान के टोंक जिले (Tonk Violence) में बुधवार को उपचुनाव के दौरान SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा हिरासत में ले लिया है. पुलिस फोर्स उनको हिरासत (Naresh Meena Detained) में लेने के लिए आज समरावता गांव पहुंची थी. इस दौरान नरेश मीणा ने सरेंडर नहीं करने की बात कही थी. पुलिस उन्हें हिरासत में अपने साथ ले गई. इससे पहले मीणा ने पूरी घटना के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया था.

ये भी पढ़ें-Live Updates: कोलकाता जा रही फ्लाइट में बम की खबर, प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्र UPPSC के गेट तक पहुंचे

टोंक में बुधवार को उपचुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ था. कल भड़की हिंसा के बाद माहौल अब तक तनावपूर्ण है. दरअसल निर्दलीय विधायक प्रत्याशी नरेश मीणा ने कथित तौर पर मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ (SDM Slap In Tonk) मार दिया था. इसके बाद पुलिस और नरेश मीणा के समर्थकों के बीच जमकर टकराव हुआ था. जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इस पर नरेश मीणा ने कहा कि उनका कोई दोष नहीं है.

PTI फोटो.

कथित तौर पर मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ने वाले निर्दलीय विधायक प्रत्याशी नरेश मीणा ने इस पूरी घटना के लिए जिला कलेक्टर और एसपी को जिम्मेदार ठहराया है.

VIDEO | #Tonk Violence: "District Collector and SP are responsible for the entire episode. All 60 people who have been arrested are innocent. If anyone should be punished, then it should be me," says Independent candidate Naresh Meena, who allegedly slapped Malpura SDM Amit… pic.twitter.com/dv33deV6mq