रूस में मेडिकल स्टूडेंट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कहानी हिला देगी

रूस में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत हुए अलवर जिले के छात्र अजीत सिंह चौधरी का शव लंबी कानूनी प्रक्रियाओं के बाद आज (सोमवार) अलवर पहुंचा. राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में शव का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया और फिर शव परिजनों को सौंप दिया गया. हालांकि, रूस ने अजीत की मौत को आत्महत्या करार दिया है, लेकिन परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.

"हमारा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता"

अलवर के कफन बाड़ा निवासी अजीत सिंह चौधरी वर्ष 2023 में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए रूस गया था. गत 19 अक्टूबर को उसके कपड़े एक नदी के किनारे मिले थे और 6 नवंबर को उसकी मौत की सूचना परिवार को दी गई. अजीत के शव के अलवर पहुंचने के बाद, उसके परिजनों ने साफ़ इनकार कर दिया कि अजीत ने आत्महत्या की होगी.

अजीत के परिजन भोम सिंह ने मीडिया को बताया, "रूस ने उसकी मृत्यु को आत्महत्या करार दिया है, जबकि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, उसकी हत्या की गई है. हमें कुछ नहीं चाहिए, बस दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई चाहिए ताकि किसी और के साथ ऐसी वारदात दोबारा न हो."

20 दिन पहले झगड़ा और 'बुला लो' वाले शब्द

परिजनों ने अजीत को रूस भेजने वाले माध्यम जितेंद्र (केसरपुरा निवासी) पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं और उससे पूछताछ की मांग की है. भोम सिंह ने बताया कि अजीत को रूस भेजने के लिए 2 साल में 29 लाख 65 हजार रुपये जितेंद्र को दिए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि कितनी फीस जमा हुई या पैसों का क्या हुआ. परिजनों ने बताया कि घटना से करीब 20 दिन पहले अजीत और जितेंद्र के बीच झगड़ा हुआ था. इसके बाद जितेंद्र का फ़ोन आया था कि "इसकी डॉक्टरी पूरी हो गई है, इसको भारत बुला लो." परिजनों को आज तक जितेंद्र के ये शब्द समझ में नहीं आए.

केंद्रीय मंत्री और दूतावास से मदद के बाद पहुंचा शव

मृत्यु की सूचना मिलने के बाद परिवार जनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया था. शव को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और भारतीय दूतावास के अधिकारियों से मुलाकात की. कई प्रयासों के बाद बीती रात अजीत सिंह चौधरी का शव रूस से भारत पहुंचा और सड़क मार्ग द्वारा आज सुबह 8 बजे अलवर लाया गया. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.