पंजाब उपचुनाव: शुरुआती चार घंटों में 23 प्रतिशत से अधिक मतदान

पंजाब में तरन तारन विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे तक 23 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ.

अधिकारियों ने बताया कि मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह सात बजे शुरू हुआ और यह शाम छह बजे तक जारी रहेगा. ठंड के बावजूद मतदाता सुबह से ही कतारों में नजर आए.

सुबह मतदान करने वालों में कांग्रेस उम्मीदवार करणबीर सिंह बुर्ज शामिल हैं जो अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे. उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उचित पार्टी एवं उम्मीदवार को जिताएं. शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा अपनी बेटी कंचनप्रीत कौर के साथ काका कंडियाला गांव के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचीं.

आम आदमी पार्टी (आप) के प्रत्याशी हरमीत सिंह संधू ने भी मतदान किया. तरन तारन सीट से आम आदमी पार्टी (आप) के कश्मीर सिंह सोहल विधायक थे जिनके निधन के बाद यहां उपचुनाव कराना जरूरी हो गया. चुनाव मैदान में 15 उम्मीदवार हैं और मतगणना 14 नवंबर को होगी.

इस निर्वाचन क्षेत्र में पात्र मतदाताओं की संख्या 1,92,838 है, जिनमें 1,00,933 पुरुष, 91,897 महिलाएं और आठ तृतीय लिंग के मतदाता हैं. पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में आप के 93 विधायक, कांग्रेस के 16, शिरोमणि अकाली दल के तीन, भाजपा के दो और बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक है. एक सीट निर्दलीय के पास है.