मोहाली में खौफनाक क्राइम,बेटे की कस्टडी चाहता था, झगड़ा बढ़ा तो पति ने पत्नी पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार

पंजाब के मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना सामने आई है. कपड़ों के शोरूम में काम करने वाली सेल्सगर्ल पर उसके पति ने चाकू से वार कर दिए. उसकी पीठ और कमर के ऊपरी हिस्से पर कुल 6 वार किए गए हैं. महिला के साथ हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल है, जिसमें पति चाकू मारते हुए दिख रहा है.

किस वजह से उठाया ये कदम?

घायल महिला को गंभीर हालत में चंडीगढ़ के सेक्टर-16 अस्पताल में भर्ती कराया गया है.वहीं, आरोपी हीरा लाल के खिलाफ मुल्लांपुर थाने में केस दर्ज कर लिया है.पुलिस ने उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है.बताया गया कि युवक का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था और वो अपने बेटे की कस्टडी चाहता था.

चल रहा कोर्ट केस

घायल की पहचान प्रियंका (28) के नाम से हुई है.उसकी शादी 8 साल पहले पंचकूला के रहने वाले हीरा लाल के साथ हुई थी, लेकिन कई बार झगड़े होने के कारण कुछ साल बाद वो मायके में जाकर रहने लगी.इसके बाद उसने कोर्ट में केस कर दिया. कोर्ट ने हर महीने पांच हजार रुपए खर्च देने के आदेश भी पति को दिए थे. इसी बात को लेकर भी वो नाराज चल रहा था.



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