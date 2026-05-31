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पंजाब में फ्री बिजली और 10 लाख का बीमा मिल रहा, जल्द ही महिलाओं को हजार रुपए भी मिलने लगेंगे- केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मोहाली में रोड शो निकाला. इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि साढे़ चार साल बाद किसी सरकार को कभी इतना प्यार नहीं मिला, जितना आप की सरकार को मिल रहा है.

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पंजाब में फ्री बिजली और 10 लाख का बीमा मिल रहा, जल्द ही महिलाओं को हजार रुपए भी मिलने लगेंगे- केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान.
मोहाली:

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने रविवार को मोहाली में मेगा रोड शो कर नगर निगम चुनाव में शानदार जीत दिलाने के लिए लोगों का धन्यवाद किया. इस दौरान उमड़ी लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अकाली, भाजपा और कांग्रेस की सरकारों में पूरे राज्य में नशा बिकने लगा था और पंजाब बर्बाद होने लगा था. सीएम भगवंत मान ने बड़ी मुश्किल से पंजाब को काले दौर से बाहर निकाला है. अब अच्छे काम बंद नहीं होने देना है. उन्होंने कहा कि साढे़ चार साल बाद किसी सरकार को कभी इतना प्यार नहीं मिला, जितना ‘‘आप'' की सरकार को मिल रहा है. पंजाब में अकाली, भाजपा और कांग्रेस की भी सरकारें थीं, साढ़े चार साल बाद लोग इन्हें पिंडों में भी नहीं घुसने देते थे.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोहाली के लोगों ने नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त जीत दिलाई है. मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह पहले यहीं से मेयर थे और कई सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं. अब उनके पुत्र सरबजीत सिंह मेयर बने हैं. उम्मीद है कि वे भी अपने पिता के पदचिह्नों पर चलते हुए लोगों की सेवा करेंगे. उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में जनता ने आम आदमी पार्टी के कामों पर अपनी मोहर लगाई है. पंजाब में भगवंत मान सरकार को लगभग 4.5 साल हो गए हैं. 4.5 साल बाद किसी पार्टी के लिए पंजाब में ऐसा प्यार कभी नहीं देखा गया. पहले जब कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल की सरकारें तीन-चार साल पूरे कर लेती थीं, तो उनके कुकर्मों के कारण लोग उन्हें गांवों में घुसने नहीं देते थे और उन्हें मारने के लिए जूते लेकर खड़े रहते थे.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले चार साल में जनता के लिए कई अच्छे काम किए हैं. लोगों की बिजली मुफ्त कर दी गई है, मोहल्ला क्लीनिक खोले गए हैं और 10-10 लाख रुपए का सेहत बीमा करवाया गया है. अब महिलाओं के बैंक खातों में एक-एक हजार रुपए मिलने लगेंगे. पूरे पंजाब में सड़कें बन रही हैं, गांवों में नहरों का पानी पहुंचने लगा है और किसानों को दिन में बिजली मिलने लगी है. विकास कार्यों की लंबी लिस्ट है, जिससे लोग बेहद खुश हैं. यह अद्भुत बात है कि 4.5 साल की सरकार के बाद भी लोग अपने आम आदमी पार्टी के नेताओं को देखकर इतने खुश हैं.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने साढ़े चार सालों में बहुत काम किए हैं, लेकिन अभी और भी कई काम बाकी हैं. लोगों को अपने गली-मोहल्लों और गांवों में जाकर यह संदेश देना है कि इस बार फिर से भारी बहुमत के साथ भगवंत मान को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है. जो काम अधूरे रह गए हैं, उन्हें भी पूरा करना है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछली सरकारों के समय पूरे पंजाब में चिट्टा बिकने लगा था और पंजाब बर्बाद होने लगा था. पंजाब का काला समय आ गया था. बड़ी मुश्किल से वाहेगुरु जी ने कृपा करके आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और भगवंत मान जैसा मुख्यमंत्री दिया. अब राज्य में अच्छे काम होने लगे हैं और यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए. इसलिए जनता को भारी बहुमत से भगवंत मान को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है ताकि पंजाब का विकास ऐसे ही जारी रहे.

इस दौरान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जनता जो इतना प्यार दे रही है, उसकी किसी भी करंसी में कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती. अभी तो यह सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है. शुक्रवार को हम भटिंडा में थे, शनिवार को जालंधर में थे और आज मोहाली में हैं. शहरों में दुकानदारी का समय होता है और गांवों में किसान धान की बुवाई में व्यस्त हैं, इसके बावजूद इतनी भारी संख्या में लोगों का आना किसी ईश्वरीय कृपा से कम नहीं है. यह किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है. जनता का यही अथाह प्यार हमें कभी थकने या हारने नहीं देता है. 

भगवंत सिंह मान ने कहा कि एक तरफ आम आदमी पार्टी है, जिसके नेताओं की पगड़ी और गाड़ियां फूलों से भर जाती हैं, नौजवान सेल्फी लेते हैं और माताएं दिल से आशीर्वाद देती हैं और दूसरी तरफ अकाली दल और कांग्रेस के नेता हैं. उनके साथ अगर एक बार हाथ मिला लो, तो दोनों हाथों की उंगलियां गिननी पड़ती हैं कि पूरी हैं या वे उंगली भी चोरी करके ले गए. ये इतने बड़े चोर हैं कि इन्होंने पूरे पंजाब को लूट कर खा लिया है. इन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए और दूर से ही नमस्ते कर लेना चाहिए, भूलकर भी इनसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए. ये सब आपस में मिले हुए हैं. पहले इन्होंने लूटने के लिए पांच-पांच साल की बारी बांधी हुई थी कि पांच साल एक पार्टी लूटेगी और अगले पांच साल दूसरी. अब वह बारी टूट गई है और अब आम लोगों व झाड़ू वालों की बारी आ गई है. अब पूरे पंजाब में सफाई चल रही है.

भगवंत सिंह मान ने कहा कि सुखबीर बादल कहते हैं कि झाड़ू वालों ने आकर सब गंदा कर दिया है. लेकिन झाड़ू कभी गंध नहीं फैलाता है, बल्कि फैले हुए गंध को साफ करता है. पहले हम इस झाड़ू से सिर्फ अपनी दुकान या मकान साफ करते थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इसी झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा. आज जनता का यह भारी जनसैलाब और प्यार देखकर सुखबीर बादल, राजा वड़िंग और प्रताप सिंह बाजवा को रात भर नींद नहीं आएगी.

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