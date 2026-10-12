'यही देखना रह गया था...', लुधियाना के वोटर लिस्ट में भगत सिंह की फोटो पर विवाद, अधिकारी का जवाब भी पढ़ें

लुधियाना पूर्व विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में एक मतदाता के नाम के आगे स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की तस्वीर दिखने के बाद पंजाब में विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस नेताओं ने इस गड़बड़ी की गहन जांच की मांग की है. पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मतदाता सूची में 'शहीद-ए-आजम' भगत सिंह की तस्वीर मिलने के मामले पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच और दोषियों को जवाबदेह ठहराने की मांग की है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राजा वड़िंग ने कहा कि अब बस यही देखना बाकी था. उन्होंने दावा किया कि लुधियाना पूर्व विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 38 की मतदाता सूची में क्रमांक 422 के आगे कथित तौर पर भगत सिंह की तस्वीर लगाई गई है.

कांग्रेस नेता ने कथित विसंगति की तुलना हरियाणा की मतदाता सूची में तस्वीरों से जुड़े इसी तरह के मामलों से की और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया. उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि मतदाता सूचियों में इस तरह की त्रुटियां कैसे हो रही हैं, इनकी जांच कौन करेगा, और इसके लिए किसे जवाबदेह ठहराया जाएगा. उन्होंने निष्पक्ष जांच और जांच के नतीजों को सार्वजनिक करने की मांग की.

कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मतदाता सूचियों की सटीकता बनाए रखने का आग्रह किया है. राजा वड़िंग ने जोर दिया कि लोकतंत्र में मतदाता सूचियों की सटीकता और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए.

हालांकि ज़िला प्रशासन ने साफ़ किया है कि इस गड़बड़ी का पता पहले ही चल गया था और इसे ठीक कर दिया गया है. लुधियाना के ज़िला चुनाव अधिकारी ने इस दावे को गुमराह करने वाला बताया. उन्होंने साफ़ किया कि गलत तस्वीर पिछली वोटर लिस्ट में थी और 13 अगस्त, 2026 को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में भी वही तस्वीर आ गई थी.

प्रशासन के अनुसार, स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान इस गड़बड़ी का पता चला था और तब से इसे ठीक कर दिया गया है. सही तस्वीर वाली फ़ाइनल वोटर लिस्ट तैयार कर ली गई है और इसे 12 अक्टूबर को जारी किया जाना है.

इससे पहले, कांग्रेस नेता और लुधियाना पूर्व के पूर्व विधायक संजय तलवार ने भी यह मुद्दा उठाया था और विधानसभा क्षेत्र के सभी 235 मतदान केंद्रों पर मतदाता सूचियों की समीक्षा की मांग की थी. तलवार के अनुसार, बूथ नंबर 38 पर क्रमांक 422 पर दर्ज प्रविष्टि के अलावा, आठ अन्य प्रविष्टियों में कथित तौर पर गलत तस्वीरें थीं.

लुधियाना के उपायुक्त हिमांशु जैन ने कहा कि वे संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारी से जानकारी प्राप्त करेंगे और मामले की जांच करेंगे. कथित गलत तस्वीर का कारण और गड़बड़ी की सीमा का पता केवल आधिकारिक जांच के बाद ही लगाया जा सकता है.

ये विवाद वोटर लिस्ट की दोबारा जांच के बीच खड़ा हुआ है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं और पंजाब के एक बीजेपी नेता के हज़ारों वोट हटाने वाले कथित बयानों पर भी अलग से विवाद चल रहा है.

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