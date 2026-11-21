पंजाब के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है. हालांकि सब्जेक्ट वाइज डेटशीट जारी नहीं हुई है. बोर्ड के मुताबिक 8वीं और 12वीं की लिखित परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होंगी, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 19 मार्च से शुरू की जाएंगी. तीनों कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 8 जनवरी से 20 जनवरी के बीच कराई जाएंगी, जबकि लिखित परीक्षाएं मार्च में शुरू होंगी. बोर्ड परीक्षाओं का ये शेड्यूल 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है.

PSEB प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखें

कक्षा 8: 8 जनवरी से 20 जनवरी 2027 तक

कक्षा 10: 8 जनवरी से 20 जनवरी 2027 तक

कक्षा 12: 8 जनवरी से 20 जनवरी 2027 तक

PSEB लिखित परीक्षा की तारीखें

कक्षा 8: 5 मार्च से 18 मार्च 2027 तक

कक्षा 10: 19 मार्च से 20 अप्रैल 2027 तक

कक्षा 12: 5 मार्च से 23 अप्रैल 2027 तक

बोर्ड ने ये भी साफ किया है कि 10वीं और 12वीं की लिखित परीक्षाओं का ये शेड्यूल ओपन स्कूल के तहत पढ़ रहे छात्रों पर भी लागू होगा. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड विषय के अनुसार पूरी डेटशीट अलग से जारी करेगा. छात्र इसे आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं. फिलहाल परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया गया है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे पूरा टाइमटेबल, परीक्षा से जुड़े निर्देशों और 2027 की बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी जरूरी खबरों के लिए आधिकारिक वेबसाइट फॉलो करते रहें.

इस साल कब हुई थीं परीक्षाएं?

इस साल यानी 2026 में पंजाब बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत फरवरी में ही हो चुकी थी. 17 फरवरी से 12वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई थीं, जो 4 अप्रैल तक चलीं. 12वीं में 2,65,417 छात्रों ने परीक्षा दी, जिनमें से 91 प्रतिशत से ज्यादा पास हुए. 10वीं की परीक्षा में 94.52% छात्र पास हुए थे. इस परीक्षा में शामिल होने छात्रों की संख्या 2,69,505 थी. हरलीन शर्मा ने 99.38% अंक लाकर परीक्षा में टॉप किया था.

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