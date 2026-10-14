परमिंदर झोटा की हत्या के पीछे आपसी रंजिश, मुख्य आरोपी 24 घंटे में किया जाएगा गिरफ्तार : IG हरजीत सिंह

मानसा में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परमिंदर झोटा की हत्या की शुरुआती जांच से पता चला है कि घटना के पीछे आपसी रंजिश है. डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) हरजीत सिंह ने मंगलवार को भरोसा दिलाया कि पुलिस टीमें 24 घंटे में मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए काम कर रही हैं. इस मामले में एक मुख्य साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है, परिवार के सदस्यों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

मीडिया से बात करते हुए, डीआईजी मानसा रेंज हरजीत सिंह ने कहा, “पुलिस को आज सुबह करीब 10:30 बजे घटना की जानकारी मिली. शुरुआती जांच में पता चला है कि मानसा में काम करने वाले एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परमिंदर झोटा पर केमिस्ट शॉप के मालिक अश्विनी कुमार नेथ ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलाई, जिससे उनकी मौत हो गई.”

उन्होंने कहा, “एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए कई पुलिस टीमें बनाई गई हैं. उसके परिवार वालों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जबकि उसके एक खास साथी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस टीमें मुख्य आरोपी का पता लगाने और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए सीआईडी और दूसरे विभागों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं.”

डीआईजी ने आगे कहा, “शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह हत्या आपसी रंजिश के कारण की गई थी. इन दोनों लोगों के बीच 2023 में भी एक घटना हुई थी और इस पुराने झगड़े की भी जांच की जा रही है.”

प्रदर्शनकारियों को कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए डीआईजी हरजीत सिंह ने कहा, “हमने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया है कि मुख्य आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी.”

इस बीच, आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज और स्टेट जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइजेशन) बलतेज पन्नू ने कहा, “परमिंदर झोटा की हत्या के पीछे निजी रंजिश की ओर इशारा करने वाले पुलिस के शुरुआती तथ्यों की पूरी जांच होनी चाहिए. निजी विवाद चाहे जो भी हो, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है.”

उन्होंने आगे कहा, “इस जुर्म के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए ताकि कानून के मुताबिक इंसाफ मिल सके.”

