बठिंडा में कांग्रेस नेता के बेटे ने खुद को गोली मारकर दी जान, सुसाइड वीडियो में लगाए बड़े आरोप

पंजाब के बठिंडा में कांग्रेस के दिवंगत नेता सुखराज सिंह नट्ट के बेटे और एडवोकेट दविंदर नट्ट ने कथित रूप से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. आत्‍महत्‍या से पहले नट्ट ने एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्‍होंने एक बिल्‍डर और उसके बेटों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. साथ ही कहा कि वह कई आला नेताओं और प्रभावशाली व्‍यक्तियों से भी मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. वीडियो में उन्‍होंने कहा कि मैंने जिंदगी में कभी भी वीडियो नहीं बनाया है. यह मेरी जिंदगी का पहली और आखिरी वीडियो है.

आत्‍महत्‍या से पहले दविंदर नट्ट ने वीडियो के जरएि अपनी आपबीती बताई है. वीडियो में उन्होंने चंडीगढ़ के एक बिल्डर और उसके दो बेटों पर 4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि बार-बार गुहार लगाने और वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बावजूद भी बिल्डर की ओर से रकम वापस नहीं की गई. वीडियो में वह कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है.

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मैं आम इंसान का बेटा नहीं हूं: दविंदर

अपने वीडियो में दवदिंर नट्ट ने कहा कि मैं आम इंसान का बेटा नहीं हूं, मेरे पिता ने चुनाव लड़े हैं. उन्‍होंने बताया कि मैं अपनी फरियाद लेकर के अन्‍य जगहों पर भी गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई.

साथ ही उन्‍होंने कहा कि मेरे पिता ने मुझे अपनी जमीन बेचकर के यह पैसा दिया था. उनकी मौत के बाद मिले 55 लाख रुपये भी मैंने बिल्‍डर को दे दिए थे, लेकिन मेरे साथ धोखा हो गया.

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पोस्‍टमार्टम नहीं कराने की मांग

दविंदर ने अपने वीडियो में कहा कि मेरी बॉडी का पोस्‍टमार्टम नहीं कराया जाए, मुझे ऐसे ही विदा किया जाए. साथ ही उन्‍होंने कहा कि मैं पेशे से वकील हूं. वकील भाईयों से विनती है कि मुझे इंसाफ दिला दो. मेरे पीछे मां है, उन्‍हें संभाल लो. मेरी मजबूरी है.

कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता सुखराज सिंह नट्ट का कुछ साल पहले निधन हो गया था. नट्ट मौड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके थे.