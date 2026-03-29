परमिंदर तिवारी: कांग्रेस नेता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, बाइक सवार हमलावरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

Ludhiana Congress Leader Murder: पंजाब के लुधियाना जिले में रविवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब माछीवाड़ा साहिब के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष परमिंदर तिवारी पर अज्ञात हमलावरों ने दिनदहाड़े हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि दो बाइक सवार बदमाश अचानक उनके पास पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौके से फरार हो गए. गोली लगने से गंभीर रूप से घायल तिवारी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया है.

राजा वारिंग का सरकार पर हमला

इस हत्याकांड के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को घेरा. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि परमिंदर तिवारी पार्टी के मेहनती और समर्पित नेता थे, उनकी दिनदहाड़े हत्या ने सभी को झकझोर दिया है. वारिंग ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं दिख रही है. उन्होंने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि आम लोगों की सुरक्षा खतरे में है.

कांग्रेस नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया

इस घटना को लेकर कांग्रेस के अन्य नेताओं में भी भारी आक्रोश देखने को मिला. विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल ने इसे नृशंस हत्या बताते हुए कहा कि तिवारी ने पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी और उनका इस तरह जाना बेहद दुखद है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि राज्य में बढ़ती अराजकता का संकेत है. उन्होंने भगवंत मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, जो बेहद चिंताजनक है. श्री फतेहगढ़ साहिब से सांसद डॉ. अमर सिंह ने भी इस घटना पर शोक जताते हुए तिवारी के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं और उन्हें पार्टी का मजबूत स्तंभ बताया.

पुलिस जांच में जुटी, आरोपियों की तलाश जारी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं और हर पहलू से जांच की जा रही है.