पंजाब के मुख्‍यमंत्री भगवंत मान के आवास को लेकर लग रहे आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर पलटवार किया है. खुद सीएम मान ने कहा कि पंजाब के असली मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय भाजपा गुमराह करने वाला प्रचार कर रही है. कोठी नंबर 50 में बने कैंप कार्यालय के स्थान को लेकर फैलाया जा रहा झूठा प्रचार बेहद निंदनीय है. वहीं मनीष सिसोदिया ने मान का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि जितने काम भगवंत मान सरकार ने मात्र 3.5 साल में कर दिए हैं, उसमें से दस प्रतिशत भी बीजेपी किसी राज्‍य में नहीं बता पाएगी.

सीएम भगवंत मान भाजपा पर जमकर बरसे. एक्‍स पर पोस्‍ट एक वीडियो में उन्‍होंंने कहा कि चंडीगढ़ में स्थित कोठी नंबर 50 मुख्‍यमंत्री का कैंप ऑफिस है और यह सीएम रिहाइश का हिस्‍सा है.

मान ने किए हैं शानदार काम: सिसोदिया

मनीष सिसोदिया ने एक्‍स पर भगवंत मान का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भगवंत मान सरकार ने नशे के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है. ईमानदारी से नौकरियां लग रहीं है. भ्रष्टाचार रोकने से लेकर शिक्षा क्रांति तक उन्‍होंने किसानों, व्यापारियों, युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं और बाढ़ पीड़ितों के लिए शानदार काम किए हैं.

उन्‍होंने कहा कि जितने काम भगवंत मान सरकार ने मात्र 3.5 साल में कर दिए हैं, उसमें से दस प्रतिशत भी बीजेपी ने किसी एक राज्य में किए हों, जहां उनकी सरकार ने किए हों, वे नहीं बता पाएंगे.

अनुराग ढांडा भी जमकर बरसे

उधर, आप के राष्‍ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने पंजाब सरकार का साल 2022 का एक ऑर्डर साझा किया है. ऑर्डर के मुताबिक, कोठी नंबर 45 पंजाब के मुख्‍यमंत्री के लिए निर्धारित आवास है और कोठी नंबर 50 मुख्‍यमंत्री का कैंप कार्यालय है. साथ ही उन्‍होंने कहा कि बीजेपी की एक ही कोशिश रहती है कि कैसे लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाया जाए. उन्‍होंने कहा कि बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी हैं.

बता दें कि भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पंजाब में सरकारी बंगला उपलब्‍ध कराने का आरोप लगाया था.