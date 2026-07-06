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कांग्रेस दिशाहीन हो चुकी है, पंजाब के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय आपसी लड़ाई में व्यस्त है: बलतेज पन्नू

आम आदमी पार्टी ने पंजाब कांग्रेस और बीजेपी पर हमला किया है. उन्होंने दावा किया कि मान सरकार ने राज्य के लोगों को कई सुविधाएं दी हैं.

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कांग्रेस दिशाहीन हो चुकी है, पंजाब के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय आपसी लड़ाई में व्यस्त है: बलतेज पन्नू
आप पंजाब राज्य मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू
चंडीगढ़:

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि कांग्रेस दिशाहीन हो चुकी है और पंजाब और उसके लोगों की चिंताओं को दूर करने के बजाय, वह अंदरूनी सत्ता संघर्ष में लगी हुई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चल रही अंदरूनी लड़ाई ने पार्टी के पूरे राजनीतिक दिवालियापन को सबके सामने ला दिया है. उन्होंने कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को निशाना बनाने के लिए हाथ मिलाने का आरोप लगाया, क्योंकि उनके पास आप सरकार द्वारा किए गए अभूतपूर्व कामों का कोई जवाब नहीं है।ृ.

रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, आप पंजाब राज्य मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह उसका अपना मामला है, लेकिन यह पार्टी की बिना दिशा की बात दिखाती है. उन्होंने कहा, "हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस नेता बता रहे हैं कि भाजपा के अंदर क्या हो रहा है, जबकि भाजपा नेता कांग्रेस के मामलों पर बोल रहे हैं. इससे साफ पता चलता है कि दोनों पार्टियां पूरे तालमेल से काम कर रही हैं." 

बलतेज पन्नू ने आगे कहा, "दशकों में पहली बार गांवों तक नहर का पानी पहुंचा है. 600 यूनिट फ्री बिजली मिलने से करीब 90 परसेंट घरों के बिजली बिल ज़ीरो आ रहे हैं. किसानों को दिन में बिना रुकावट बिजली और नहर का पानी मिल रहा है. आप सरकार ने 34 लाख से ज्यादा महिलाओं को जो आर्थिक मदद का वादा किया था, वो मिलनी शुरू हो गई है, जबकि बाकी एलिजिबल बेनिफिशियरी को 1 अगस्त से उनका बकाया मिलेगा."

बलतेज पन्नू ने कहा कि ये पार्टियां कभी नहीं चाहती थीं कि पंजाब के लोगों को 600 यूनिट फ्री बिजली मिले, किसानों को नहर का पानी मिले, 10 लाख रुपये तक का फ्री इलाज हो या महिलाओं को फाइनेंशियल मदद मिले. उन्होंने आगे कहा, "अगर 2022 में आप सरकार सत्ता में नहीं आती, तो ये पार्टियां पंजाब को पीछे धकेलती जारी रखतीं."

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