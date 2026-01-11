नशीली दवा से किया बेहोश, फिर बांधकर चोरी... बर्खास्त IAS पूजा खेडकर ने नौकरानी पर लगाए गंभीर आरोप

बर्खास्त IAS ऑफिसर पूजा खेडकर ने नेपाल की नौकरानी पर चोरी का गंभीर आरोप लगाया है. पूजा खेडकर का आरोप है कि उनकी घरेलू सहायिका ने उन्हें एवं उनके माता-पिता को नशीली दवा खिलाकर बेहोश किया और फिर घर में चोरी की. पूजा खेडकर के आरोप पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है. पूजा खेडकर ने पुलिस को बानेर रोड स्थित अपने परिवार के बंगले पर शनिवार देर रात हुई इस कथित घटना की जानकारी पुलिस को दी.



पुलिस के अनुसार, उन्होंने दावा किया कि हाल ही में काम पर रखी गई नेपाल की निवासी घरेलू सहायिका ने उन्हें और उनके माता-पिता (मनोरमा एवं दिलीप खेडकर) को नशीली दवाएं देकर बेहोश कर दिया तथा उन्हें बांधकर उनके मोबाइल फोन और कुछ कीमती सामान लेकर फरार हो गई.

किसी तरह खुद को मुक्त कर दूसरे फोन से पुलिस को दी सूचना

पूजा खेडकर ने दावा किया कि वह किसी तरह खुद को मुक्त कर पाईं और दूसरे फोन का इस्तेमाल करके पुलिस को सूचित किया. अधिकारी ने बताया कि खेडकर ने टेलीफोन पर घटना की सूचना दी, लेकिन अब तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई है और न ही चोरी हुए अन्य सामान के बारे में विवरण दिया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस घर पहुंची तो पूजा के माता-पिता मिले बेहोश



पुलिस की टीम जब खेडकर के घर पहुंची तो दिलीप और मनोरमा खेड़कर बेहोश पाए गए. पुलिस ने तुरंत उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है. पूजा खेडकर ने खुद दूसरे फोन से पुलिस को घटना की सूचना दी. हालांकि, उन्होंने अभी तक लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है.

उन्होंने पुलिस को बताया कि मानसिक स्थिति स्थिर होने के बाद वह शिकायत दर्ज कराएंगी. उन्होंने मोबाइल फोन के अलावा घर से चोरी हुई किसी अन्य वस्तु के बारे में भी पुलिस को जानकारी नहीं दी है.

पिछले साल ट्रक ड्राइवर के अपहरण का लगा था आरोप

मालूम हो कि खेडकर दंपति के खिलाफ पिछले साल नवी मुंबई में सड़क पर झगड़े के बाद एक ट्रक चालक के अपहरण के सिलसिले में एक मामला दर्ज किया गया था. पूजा खेडकर पर 2022 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने के लिए आवेदन में तथ्यों को छुपाने का आरोप है, लेकिन उन्होंने अपने खिलाफ सभी आरोपों का खंडन किया है.



(पुणे से रेवती हिंग्वे की रिपोर्ट)



