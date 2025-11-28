पुणे में 19 साल की नवविवाहिता ने 5 मंजिला इमारत से कूदकर दे दी जान, सुसाइड नोट में बताई वजह

महाराष्ट्र के पुणे के बुधवार पेठ इलाके में एक 19 साल की नवविवाहिता ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली. घटना शाम लगभग 6:40 बजे की बताई जा रही है. नवविवाहिता ने एक पांच मंजिला इमारत से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा है कि उसने 'पारिवारिक दबाव' नहीं झेल पाने के कारण आत्महत्या करने का फैसला किया है.

लड़की की शादी 23 वर्षीय भगवान घारे से हुई थी, जो एक दिहाड़ी मजदूर है और मूल रूप से जामखेड का रहने वाला है.

जानकारी के अनुसार, लड़की अहिल्यानगर की रहने वाली है, लेकिन शादी के बाद वह अपने पति और ससुराल वालों के साथ पुणे के बुधवार पेठ इलाके में रहने लगी, जहां वे एक छोटी सी कैंटीन चलाते हैं.

अपने सुसाइड नोट में, उसने लिखा है कि वह अपने ससुराल में काम का दबाव नहीं झेल पा रही थी और परिवार की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही थी, इसलिए उसने आत्महत्या करने का फैसला किया.

हालांकि इस मामले में अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, लेकिन विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया है.

(पुणे से रेवती हिंग्वे की रिपोर्ट...)