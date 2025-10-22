असरानी की टॉप 5 मूवीज OTT पर कहां देखें?

असरानी यानी गोवर्धन असरानी का 20 अक्तूबर को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उसी दिन शाम को उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया. असरानी हिंदी सिनेमा के जाने-माने कलाकार रहे हैं और एक हास्य अभिनेता के तौर पर खास पहचान रखते थे. उन्होंने लगभग 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था. फिल्मों में उनकी खास तरह की एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग ने ही उन्हें खास पहचान दिलाई. असरानी की टॉप 5 फिल्मों में शोले, चुपके चुपके, नमक हराम, हेरा फेरी और भूल भुलैया का नाम आता है. क्या आपने ये फिल्में देखी हैं? अगर नहीं देखी हैं तो इन्हें आप OTT पर देख सकते हैं. जानें कब और किस OTT पर इन फिल्मों का लुत्फ लिया जा सकता है.
OTT पर असरानी की टॉप 5 फिल्में...
1. नमक हराम (1973)
फिल्म का निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था और इसमें असरानी अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और रेखा के साथ नजर आए थे.
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
2. शोले (1975)
असरानी का जेलर रोल (“अरे ओ सांबा, किदहर जा रहा है?”) आज भी क्लासिक है। ये एक्शन-ड्रामा में उनकी कॉमिक टाइमिंग फिल्म को बैलेंस करती है।
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
3. चुपके चुपके (1975)
धीरेंद्र बोस के रोल में असरानी की मिमिक्री और सिचुएशनल कॉमेडी हृदयस्पर्शी है। हृषिकेश मुखर्जी की ये मास्टरपीस उनकी वर्सेटाइलिटी दिखाती है।
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
4. हेरा फेरी (2000)
हेरा फेरी भी प्रियदर्शन की फिल्म है. इस फिल्म में असरानी ने बैंक मैनेजर का रोल किया था. फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल मुख्य भूमिकाओं में थे.
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
5. भूल भुलैया (2007)
अक्षय कुमार की इस फिल्म का निर्देशन प्रिदर्शन ने किया था. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में असरानी का किरदार खूब पसंद किया गया था.
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं