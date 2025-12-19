बजट 5 करोड़, कलेक्शन 44 करोड़, 'धुरंधर' के शोर में मत भूल जाना ये सुपरहिट

'धुरंधर' का शोर हर जगह है. लेकिन ऐसा नहीं है कि धुरंधर ही एकमात्र फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर इस तरह झंडे गाड़े हैं. 21 नवंबर को एक फिल्म रिलीज हुई थी. सिर्फ पांच करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाया गया था. बजट इतना टाइट था कि फिल्म की टीम से जुड़े कई साथियों को प्रॉफिट शेयरिंग पर काम करना पड़ा. यही नहीं, ओटीटी पर कहां रिलीज होगी इस बात की भी कोई जानकारी नहीं थी. लेकिन अब खबर आ रही है कि नेटफ्लिक्स ने खुद इसके मेकर्स के साथ बात की है और वह उसे अपने ओटीटी पर लाना चाहते हैं. आइए जानते हैं ये कौन सी फिल्म है.

5 करोड़ में 44 करोड़

हम बात कर रहे हैं फिल्म इको की. इको मलयालम फिल्म है, जिसमें रहस्य-रोमांच का कुछ इस तरह छौंक लगाया गया है जो आपको हैरान कर देगा. फिल्म का निर्देशन दिनजीत अय्यतन ने किया है. फिल्म की कहानी भी दिनजीत ने ही लिखी है. फिल्म में संदीप प्रदीप, विनीत, नारायण, बीनू पप्पू और बियाना मोमिन लीडर रोल में हैं. फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपये है जबकि इसने 44 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. यानी अपनी लागत का लगभग नौ गुना इसने कमाया है.

क्या है इको के पीछे की कहानी?

इको बहुल रमेश की एनिमल ट्रिलॉजी का आखिर पार्ट थी. इससे पहले 2024 में किष्किंधा कांडम फिल्म रिलीज हुई थी जो ब्लॉकबस्टर रही थी. इसके बाद केरल क्राइम फाइल्स 2 आई, ये सीरीज थी, इसको भी काफी पसंद किया गया. इन फिल्मों में जानवरों की अहम भूमिका रही है. कहानी और ट्रीटमेंट के अलावा ये कहानियां बहुत ही अनोखी हैं, यही उनकी कामयाबी की वजह भी है.