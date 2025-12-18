जब हकीकत में बदला एक बुरा सपना, ओटीटी पर देख सकते हैं रूह कंपा देने वाली ये क्राइम-थ्रिलर फिल्म

अजीत अरोड़ा की क्राइम-थ्रिलर रेड लेटर अब OTT पर स्ट्रीम हो रही है. यह फिल्म जो एक शॉर्ट फिल्म है, 9 अगस्त को ShemarooMe/OTTplay Premium पर रिलीज हुई थी. इस ड्रामा की कहानी एक आदमी के बुरे सपने के इर्द-गिर्द घूमती है जो असलियत से मेल खाता है. जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, यह सब एक लाल चिट्ठी से शुरू होता है. फिल्म के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है, वह यहां है.

OTT पर रेड लेटर

अजीत अरोड़ा की डायरेक्टोरियल रेड लेटर, जिसमें उन्होंने लीड रोल निभाया है, आखिरकार OTT पर रिलीज हो गई है. यह अब OTTplay Premium के जरिए ShemarooMe पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है.

रेड लेटर की कहानी क्या है?

रेड लेटर अभी (अजीत अरोड़ा) नाम के एक आदमी की कहानी है, जिसे अक्सर बुरे सपने आते थे. अभी एक ऐसे हाथ का सपना देखता था जो उसे एक गुफा की ओर ले जाता है, जो उसके घर से ज्यादा दूर नहीं है. इस गुफा में एक खास जगह है जहां वह अपने बुरे सपने में जाता है. एक अजीब लाल पत्थर 1890 की एक चिट्ठी छिपाए हुए है. यह चिट्ठी लाल हो गई है और एक पुरानी घटना की ओर इशारा करती है – यह एक असुर के बारे में है जिसने बच्चों के साथ बुरा बर्ताव किया था.

इस तरह असुर को ढूंढने की अभी की यात्रा शुरू होती है. इस बार, किस्मत से, वह अपनी यात्रा में अकेला नहीं है. अभी और उसकी पत्नी अर्वा (क्रिश्मा ठाकुर) इस मामले की आगे जांच करने के लिए अपनी यात्रा पर निकलते हैं. हालांकि, शक यह है कि क्या अभी खुद ही वह असुर है. इसके साथ, हम रेड लेटर की दुनिया में एंट्री करते हैं, जहां कहानी एक-एक करके सामने आती है.

रेड लेटर, कान्स से OTTplay Premium तक

रेड लेटर को 2025 में कान्स फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, और अब यह शॉर्ट फिल्म OTTplay Premium पर रिलीज हो गई है. यह शॉर्ट फिल्म आपको अभी (अजीत अरोड़ा) और उसकी पत्नी अर्वा (क्रिश्मा ठाकुर) की यात्रा पर ले जाती है. वह एक आर्कियोलॉजिस्ट है, जो उन्हें केस को तेजी से सुलझाने में मदद करती है. क्या यह उनके लिए वरदान होगा या अभिशाप? ShemarooMe पर OTTplay Premium के जरिए पता लगाएं.