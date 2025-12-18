धुरंधर इतने करोड़ में ओटीटी पर बिकी? बॉक्स ऑफिस ही नहीं इस मामले में भी छोड़ा पुष्पा 2 को पीछे!

बॉलीवुड में हर तरफ रणवीर सिंह की धुरंधर की चर्चा हो रही है. बॉक्स ऑफिस पर जहां फिल्म 13 दिनों में 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है तो वहीं भारत में कमाई 400 करोड़ पार की है. इसी के साथ पिछले हफ्ते की कमाई के साथ फिल्म ने पुष्पा 2 को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया था. लेकिन जहां फिल्म की सिनेमाघरों से चर्चा कम होने का नाम नहीं ले रही है तो वहीं अब ओटीटी से जुड़ा एक नया अपडेट सामने आया है. एक्स पर रवि चौधरी के एक पोस्ट के मुताबिक धुरंधर के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स को बेच दिए गए हैं.

#Dhurandhar OTT Rights SOLD for ₹285 Cr 🔥



As per sources , Dhurandhar has sold its OTT rights for a massive ₹285 Cr, setting a new benchmark on Netflix.



For comparison, Pushpa 2 reportedly sold its OTT rights to Netflix for around ₹275 Cr — which was considered a record at… pic.twitter.com/0DRK5aOUyJ — Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) December 17, 2025

पोस्ट में लिखा गया, धुरंधर के OTT राइट्स 285 करोड़ रुपए में बिके. सूत्रों के मुताबिक, धुरंधर ने अपने OTT राइट्स 285 करोड़ में बेचकर नेटफ्लिक्स पर एक नया बेंचमार्क बनाया है. तुलना करें तो पुष्पा 2 ने कथित तौर पर अपने OTT राइट्स नेटफ्लिक्स को लगभग 275 करोड़ में बेचा था, जिसे उस समय एक रिकॉर्ड माना गया. लेकिन अब अब, धुरंधर ने उस आंकड़े को पार कर लिया है और नेटफ्लिक्स पर एक नया ऑल-टाइम OTT रिकॉर्ड बनाया है.

आगे लिखा गया, धुरंधर की पूरी थिएटर में रिलीज होने से पहले ही उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड, हाइप और ग्लोबल अपील है. नेटफ्लिक्स का बड़ा दांव यानी कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है. इस पोस्ट पर एक्स यूजर्स ने भी रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने लिखा, धुरंधर ओटीटी पर अच्छी चलेगी और बार बार देखने लायक होगा, जो कि पुष्पा 2 के साथ नहीं हुआ. दूसरे यूजर ने लिखा, बड़ी डील. नेटफ्लिक्स सब दाव लगा रहा है. तीसरे यूजर ने लिखा, यह उम्मीद थी. जबकि चौथे यूजर ने लिखा कि खबर गलत है, नेटफ्लिक्स ने 130 करोड़ में दोनों फिल्मों के ओटीटी राइट्स खरीद लिए हैं. वहीं अन्य यूजर ने बताया कि फिल्म की रिलीज के पहले वीकेंड के बाद ही नेटफ्लिक्स ने 130 करोड़ में राइट्स खरीद लिए थे.

धुरंधर की बात करें तो 5 दिसंबर को रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. वहीं 13 दिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बीत चुके हैं, जिसने 664.5 करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई हासिल कर ली है. जबकि 250 करोड़ के बजट में बनीं फिल्म ने 437.25 करोड़ का नेट कलेक्शन भारत में किया है.