हिंदी में मौजूद इन 5 वेब सीरीज को देख नहीं करेगा अकेले में जाने का मन, डरके मारे हो जाएगा बुरा हाल

Hindi Horror Web Series: आज के समय में हॉरर जॉनर बहुत पसंद किया जाता है. इनका क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. हॉरर सीरीज को देखकर लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है. हिंदी में ओटीटी पर बहुत सारी हॉरर वेब सीरीज हैं जिन्हें लोग बहुत देखते हैं. इन सीरीज की आईएमडीबी पर रेटिंग भी बहुत ज्यादा है. अगर आप भी हॉरर जॉनर के फैन हैं और इस तरह की सीरीज देखना पसंद करते हैं तो आपको 5 इस तरह की सीरीज के बारे में बताते हैं. वीकेंड पर इन्हें देखकर आपका दिन बन जाएगा.

अधूरा

अधूरा एक अंडररेटेड हॉरर वेब सीरीज जो सस्पेंस से तो भरी हुई है साथ ही आपको बहुत डराने भी वाली है. इस सीरीज को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. इस सीरीज को देखते हुए थ्रील के साथ डर का एहसास होगा.

शैतान हवेली

वरुण ठाकुर और नेहा चौहान की शैतान हवेली के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है. इस सीरीज को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. इस सीरीज को लोगों ने काफी पसंद किया था. हॉरर जॉनर की सीरीज देखने वालों के लिए ये बेस्ट है.

घोल

राधिका आप्टे को ऐसे ही ओटीटी की क्वीन नहीं कहा जाता है. उन्होंने हमेशा से अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेस किया है. घोल देखने के बाद लोगों की हालत खराब हो गई थी. राधिका ने लोगों को खूब डराया था. इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

खौफ

हॉरर के फैन हैं तो खौफ सीरीज आपके लिए ही बनी हुई है. इस सीरीज में एक हॉस्टर के कमरे की कहानी दिखाई गई है. जिसमें डरावनी घटनाएं होती हैं. इस सीरीज को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.

डायन

टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता और मोहित मल्होत्रा की ये सीरीज डायन अंधविश्वास भरी हुई है. सीरीज में ब्लैक मैजिक, डायन और परिवार के अंधकारमय रिश्तों को खोलती है. इस सीरीज को आप जी5 पर देख सकते हैं.