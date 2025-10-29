विज्ञापन

खौफ से अंधेरा तक... प्राइम वीडियो के सबसे डरावने शो और फिल्में, जिन्हें देख इस हैलोवीन कांप उठेगा दिल

लाइट्स ऑफ करें, पॉपकॉर्न उठाएं और तैयार हो जाएं उन कहानियों के लिए जो आपकी नींदें उड़ा देंगी. प्राइम वीडियो लेकर आया है हॉरर और थ्रिलर कहानियों की ऐसी लिस्ट, जो आपको रोमांच और डर दोनों का डबल डोज देगी.

नई दिल्ली:

हैलोवीन का सीजन आ चुका है. और इससे बेहतर वक्त क्या हो सकता है घर में बैठकर कुछ डरावनी कहानियां देखने का? लाइट्स ऑफ करें, पॉपकॉर्न उठाएं और तैयार हो जाएं उन कहानियों के लिए जो आपकी नींदें उड़ा देंगी. प्राइम वीडियो लेकर आया है हॉरर और थ्रिलर कहानियों की ऐसी लिस्ट, जो आपको रोमांच और डर दोनों का डबल डोज देगी. चाहे आपको सुपरनैचुरल ताकत से भरी दुनिया पसंद हो या साइकोलॉजिकल थ्रिलर. ये सीरीज और फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं.

खौफ

दिल्ली के एक वर्किंग वीमेन हॉस्टल में सेट ये हॉरर सीरीज आपको भीतर तक हिला देगी. कहानी है मधु की. जो एक नए कमरे में शिफ्ट होती है. लेकिन जल्द ही उसे अहसास होता है कि वहां कुछ अजीब और डरावना छिपा है. खौफ की सबसे बड़ी खूबी है इसका साइलेंट डर. जिससे आम चीजें ही असामान्य लगने लगती हैं. अगर आपको धीरे धीरे बढ़ता हॉरर इफेक्ट पसंद है. तो ये सीरीज आपकी सोच पर राज करने वाली है.

अंधेरा

मुंबई की गलियों के साए में बसी ये कहानी है एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक मेडिकल स्टूडेंट की. जो एक ऐसी अंधेरी ताकत का सामना करते हैं जो खुद अंधेरे से जन्मी है. अंधेरा अपने भयानक विजुअल्स और सस्पेंस भरे माहौल से शहर की हर गली को एक डरावना एक्सपीरियंस बना देता है. अगर आपको मिस्ट्री और सुपरनैचुरल का कॉम्बो पसंद है, तो ये सीरीज मिस न करें.

छोरी 2

छोरी का ये सीक्वल और भी गहराई में उतरता है साक्षी की कहानी के साथ. एक प्रेग्नेंट महिला, जो अपने अतीत की डरावनी परछाइयों से जूझ रही है. डर के साथ साथ फिल्म एक मजबूत सोशल मैसेज भी देती है. ये फिल्म साबित करती है कि असली डर कई बार हमारे अंदर ही छिपा होता है.

द बॉन्ड्समैन

केविन बेकन स्टारर ये एक्शन हॉरर सीरीज एक मरे हुए बाउंटी हंटर की कहानी है जो दोबारा जिंदा होकर भागे हुए शैतानों का शिकार करता है. वेस्टर्न अंदाज, फोकलोर और हॉरर का अनोखा कॉम्बो द बॉन्ड्समैन को एकदम अलग बनाता है.

फीयर

डिर्क कुर्बजुवाइट के नॉवेल पर बेस्ड फीयर एक ब्रिटिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो हकीकत और डर की रेखा को धुंधला कर देता है. परिवार की सुरक्षा की भावना जब टूटने लगती है, तो कहानी आपको धीरे धीरे अंदर तक बेचैन कर देती है.

