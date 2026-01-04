विज्ञापन

डर का दूसरा नाम है 8 एपिसोड की ये वेब सीरीज, अपने रिस्क पर देखें अकेले

यह सीरीज 2025 में रिलीज हुई और अपने इंटेंस माहौल, साइकोलॉजिकल टेंशन और शहरी हॉरर स्टाइल के लिए खूब सराही गई. कई दर्शकों ने इसे स्लो-बर्न लेकिन गहरे असर वाली हॉरर सीरीज बताया है.

अमेजन प्राइम पर खूब देखी जा रही ये वेब सीरीज
नई दिल्ली:

हॉरर, डर और सस्पेंस का डोज चाहते हैं तो अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम हो रही ये वेब सीरीज आपके लिए ही है. यह सुपरनैचुरल हॉरर-थ्रिलर सीरीज अब तक कई लोगों को दिल जीत चुकी है और पसीने छुटा चुकी है. लेकिन अब तक अगर आपने इसे नहीं देखा है तो पहली फुर्सत में देख डालिए. हम जिस वेब सीरीज की बात कर रहे हैं उसका नाम है अंधेरा. ये वेब सीरीज मुंबई की जगमगाती रौशनी के नीचे छिपी एक अंधेरी ताकत की कहानी लेकर आई है, जो लोगों को अपना शिकार बनाती है.

क्या है अंधेरा की कहानी ?

इस कहानी में एक निडर पुलिस इंस्पेक्टर (प्रिया बापट) और एक परेशान मेडिकल स्टूडेंट (करणवीर मल्होत्रा) इस खतरनाक अंधेरे से जंग लड़ते नजर आते हैं, ताकि आने वाली तबाही को रोका जा सके. इसमें एक लापता लड़की का रहस्य भी जुड़ा है जो पूरे प्लॉट को और इंटेंस बनाता है.

अंधेरा की स्टार कास्ट

इस सीरीज को गौरव देसाई ने क्रिएट किया है और राघव दार ने डायरेक्ट किया है. लीड रोल में में प्रिया बापट, करणवीर मल्होत्रा, प्रजक्ता कोली और सुरवीन चावला जैसे मजबूत कलाकार नजर आते हैं. साथ ही वत्सल शेठ, परवीन डबास और प्रणय पचौरी जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी कहानी में जान फूंकते हैं.

यह सीरीज 2025 में रिलीज हुई और अपने इंटेंस माहौल, साइकोलॉजिकल टेंशन और शहरी हॉरर स्टाइल के लिए खूब सराही गई. कई दर्शकों ने इसे स्लो-बर्न लेकिन गहरे असर वाली हॉरर सीरीज बताया है, जिसमें सस्पेंस के साथ-साथ डिप्रेशन और ट्रॉमा जैसे गंभीर मुद्दे भी बारीकी से छुए गए हैं.

अंधेरा की IMDB रेटिंग क्या है?

IMDb पर अंधेरा को 6.0 रेटिंग मिली है लेकिन दर्शकों का प्यार इसे टॉप हॉरर लिस्ट में जगह दिला चुका है. पहले सीजन के बाद अब दूसरे सीजन का इंतजार भी शुरू हो चुका है जिसकी उम्मीद 2026 की शुरुआत में पूरी हो सकती है. अगर आपको एटमॉस्फेरिक हॉरर, साइंस-फिक्शन टच और माइंड-बेंडिंग थ्रिलर पसंद है, तो ‘अंधेरा' जरूर देखें.

