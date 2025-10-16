विज्ञापन
दिल्ली पुलिस की नाक में दम करने आई बड़ी दीदी, 13 नवबंर को नेटफ्लिक्स पर खुलेंगे कई राज

Delhi Crime Season 3: नेटफ्लिक्स इंडिया की इंटरनेशनल एमी पुरस्कार विजेता सच्ची अपराध ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम 13 नवंबर को अपने तीसरे सीजन के साथ लौट रही है. इस बार यह एक ऐसे बड़े मामले को सामने लाती है.

Delhi Crime Season 3: नेटफ्लिक्स इंडिया की इंटरनेशनल एमी पुरस्कार विजेता सच्ची अपराध ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम 13 नवंबर को अपने तीसरे सीजन के साथ लौट रही है. इस बार यह एक ऐसे बड़े मामले को सामने लाती है, जो न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख देगा. शेफाली शाह की ओर से निभाई गई डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी, यानी 'मैडम सर', और उनकी नन्ही सी टीम का सामना बड़ी दीदी (हुमा कुरैशी) से होता है, जो युवा लड़कियों के भविष्य को बेचकर अपना साम्राज्य बनाती है. एक परित्यक्त बच्चे की खोज एक खतरनाक नेटवर्क को उजागर करती है, जो मानव तस्करी की क्रूर सच्चाई को सामने लाती है. यह मामला एक रोमांचक देशव्यापी पीछा शुरू करता है.

इस सीजन का निर्देशन तनुज चोपड़ा ने किया है. शेफाली शाह, रसिका दुगल (नीति सिंह), राजेश तैलंग (भूपेंद्र सिंह), जया भट्टाचार्य (विमला बारद्वाज) और अनुराग अरोड़ा (जयराज सिंह) अपनी भूमिकाओं में वापस लौटे हैं. हुमा कुरैशी, सयानी गुप्ता, मीता वशिष्ठ, केली दोर्जी और अंशुमान पुष्कर जैसे कलाकार इस सीजन को और रोमांचक बनाते हैं.

शेफाली शाह कहती हैं, “मैडम सर का किरदार मेरे लिए बहुत खास है. यह न केवल अपराध से लड़ता है, बल्कि समाज की उन सच्चाइयों को उजागर करता है, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं. मानव तस्करी एक सामाजिक बीमारी है, और वर्तिका एक भी जिंदगी बचाने के लिए हर मुश्किल से लड़ती है.”

हुमा कुरैशी, जो मीना की भूमिका में हैं, कहती हैं, “मीना का किरदार जटिल है. वह एक ऐसी महिला है, जो खुद पीड़ित है, लेकिन अपराध की दुनिया में शामिल है. यह किरदार समाज की कड़वी सच्चाई को दर्शाता है. दिल्ली क्राइम का तीसरा सीजन कर्तव्य, नैतिकता और जीवित रहने की जद्दोजहद को दर्शाता है. क्या मैडम सर इस अपराध के जाल को तोड़ पाएंगी? जानने के लिए देखिए दिल्ली क्राइम सीजन 3, 13 नवंबर को, केवल नेटफ्लिक्स पर!

