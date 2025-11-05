विज्ञापन
दिल्ली क्राइम 3 के इंतजार में हैं? तब तक देख डालिए दिल्ली के अपराधों पर बनीं ये 5 वेब सीरीज, तीसरी वाली तो हिला देगी दिमाग

दिल्ली में कई क्राइम केस हुए हैं जिन्होंने लोगों को हिलाकर रख दिया था. इन केस पर कई वेब सीरीज बन चुकी हैं. आइए आपको दिल्ली पर आधारित वेब सीरीज के बारे में बताते हैं.

थ्रिलर और सस्पेंस से भरी कहानियां हमेशा दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं. जब कहानी किसी रियल केस पर आधारित हो, तो रोमांच और भी गहरा हो जाता है. ऐसी ही एक सीरीज है दिल्ली क्राइम, जिसने अपने पहले दो सीजन से दर्शकों को हिला कर रख दिया था. अब इसका तीसरा सीजन जल्द ही दस्तक देने वाला है. ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है, लोग तारीफों के पुल बांध रहे हैं और 13 नवंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसी दिन ये सीरीज ओटीटी पर आने वाली है.  दिल्ली में हुए क्राइम केस पर पहले भी कई सीरीज बन चुकी हैं. आइए आपको इन सीरीज के बारे में बताते हैं जिन्हें आप दिल्ली क्राइम 3 से पहले ही निपटा दीजिए.

पाताल लोक

जयदीप अहलावत की वेब सीरीज पाताल लोक के दो पार्ट आ चुके हैं और दोनों को ही लोगों ने काफी पसंद किया है. पाताल लोक के पहले सीजन में हाई प्रोफाइल केस दिखाया गया है. जिसमें एक जर्नलिस्ट की हत्या के केस को जयदीप सुलझाते नजर आए हैं. इस सीरीज को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

हाउस ऑफ सीक्रेट द बुराड़ी डेथ

दिल्ली में हुए बुराड़ी केस ने सभी को हिलाकर रख दिया था. एक घर के 11 लोगों ने साथ में आत्महत्या की थी. जो लोग फांसी पर लटके पाए गए थे. इस सीरीज में इस केस के बारे में दिखाया गया है. इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

इंडियन प्रिडेटर

ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर मौजूद है. इस सीरीज में दिल्ली की एक जेल के बाहर कटी-फटी लाशें और पुलिस को चिढ़ाने वाली पर्चियां मिलती हैं. इसके बाद, पुलिस उस शातिर हत्यारे के पीछे लग जाती है, जिसे सिस्टम से बहुत शिकायतें हैं. ये सीरीज भी रियल लाइफ पर बेस्ड है.

दिल्ली क्राइम

दिल्ली क्राइम सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों ही देश की राजधानी में हुए क्राइम पर बेस्ड है. इस सीरीज के पहले सीजन में निर्भया केस के बारे में दिखाया गया था. पहला सीजन निर्भया केस पर आधारित थी. वहीं दूसरे सीजन में कच्चा बनियान गिरोह के बारे में दिखाया गया था. जो बुजुर्गों को अपना निशाना बनाता था.

क्लास

क्लास नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज है जिसमें दिल्ली के हाई क्लास के तीन मिडिल क्लास स्टूडेंट की कहानी दिखाई गई थी जिनकी मौत हो जाती है.

