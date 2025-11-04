विज्ञापन

बाहुबली द एपिक के आगे ढेर हुईं सारी फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बना डाला ये अनोखा रिकॉर्ड

एस.एस. राजामौली की बाहुबली: द बिगिनिंग ने दोबारा रिलीज होकर इतिहास रच दिया है. फिल्म ने सिर्फ चार दिनों में 40 करोड़ रु. की कमाई करते हुए सनम तेरी कसम का रिकॉर्ड तोड़ दिया. अब ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन री-रिलीज बन चुकी है.

बाहुबली ने फिर रचा इतिहास, सनम तेरी कसम को दी मात
नई दिल्ली:

फिल्म बाहुबली: द बिगिनिंग ने एक बार फिर अपने नाम इतिहास दर्ज कर लिया है. ये फिल्म, जो साल 2015 में रिलीज हुई थी. अब अपनी री रिलीज के साथ भी बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है. एस.एस. राजामौली की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने दोबारा थिएटर्स में रिलीज होकर लोगों को फिर से अपने विजुअल्स, कहानी और डायलॉग्स की दुनिया में खींच लिया है. दर्शकों का जोश इतना जबरदस्त है कि फिल्म ने सिर्फ चार दिनों में ही करीब 40 करोड़ रु. की वर्ल्डवाइड कमाई कर ली है. जिसके बाद ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली री रिलीज फिल्म बन गई है. इस रेस में सनम तेरी कसम बाहुबली से पिछड़ गई है.

री रिलीज में भी बाहुबली का जलवा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाहुबली: द एपिक ने चार दिनों में 39.75 करोड़ रु. वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. इंडियन बॉक्स ऑफिस नाम के ट्विटर हैंडल भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 26 करोड़ रु. रहा. जबकि ओवरसीज से 11 करोड़ रु. की कमाई हुई. सबसे ज्यादा कमाई तेलुगू वर्जन ने की. जो18.84 करोड़ रु., जबकि हिंदी वर्जन ने 4.97 करोड़ रु. जुटाए. तमिल, मलयालम और कन्नड़ वर्जन ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया. दिलचस्प बात ये है कि फिल्म ने सनम तेरी कसम का रिकॉर्ड तोड़ दिया. जिसने री रिलीज में 39 करोड़ रु. कमाए थे. अब बाहुबली इस मामले में नंबर वन बन चुकी है.

50 करोड़ रु. के पार जाने की उम्मीद

फिल्म की ओपनिंग वीकेंड परफॉर्मेंस शानदार रही है और अब ये तेजी से 50 करोड़ रु. के आंकड़े की ओर बढ़ रही है. हालांकि, असली टेस्ट वीकडेज में होगा. जब टिकट बिक्री थोड़ी धीमी पड़ती है. अगर फिल्म इसी रफ्तार से चलती रही, तो ये पहली भारतीय री रिलीज बनेगी जो 50 करोड़ रु. का आंकड़ा पार करेगी. एक बार फिर साबित हो गया कि बाहुबली सिर्फ एक फिल्म नहीं. बल्कि एक इमोशन है. जो हर बार दर्शकों के दिलों में वैसी ही क्यूरियोसिटी और रोमांच भर देती है जैसे पहली बार थिएटर में देखा था.

