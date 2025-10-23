विज्ञापन
विशेष लिंक

नेटफ्लिक्स पर आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का चला जादू, 33 दिन में मिले इतने लाख व्यूज

आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने नेटफ्लिक्स पर धूम मचाकर रख दी है. जानते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इसे कितने लोगों ने देखा है.

Read Time: 2 mins
Share
नेटफ्लिक्स पर आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का चला जादू, 33 दिन में मिले इतने लाख व्यूज
आर्यन खान की नेटफ्लिक्स वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को मिले कितने व्यूज?

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्शन में बनी पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने रिलीज के साथ ही तहलका मचा दिया है. नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई इस सीरीज ने अब तक 9 मिलियन (90 लाख) से ज्यादा बार देखे जाने का रिकॉर्ड बनाया है. नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज ने ऑडियंस को ग्लैमर की दुनिया की चमक के पीछे छिपी सच्चाई दिखाकर हैरान कर दिया. अब फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या इसका दूसरा सीजन भी जल्द आने वाला है. आर्यन खान के निर्देशन में बनी 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को दर्शकों से जबरदस्त प्यार मिला है. सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर के दर्शकों ने भी इस शो को पसंद किया.

 दुनिया भर में पसंद की गई नेटफ्लिक्स की ये सीरीज

यूके की होस्टेज, स्पेन की बिलियनेयर्स बंकर, दक्षिण कोरिया की बॉन अपेटिट योर मेजेस्टी, अर्जेंटीना की इन द मड और भारत की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड... इन सभी सीरीज ने हाल के महीनों में नेटफ्लिक्स पर खूब धमाल मचाया. ये वो शो हैं जिन्हें दुनिया भर के ऑडियंस ने सबसे ज्यादा देखा और पसंद किया.

क्या 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का दूसरा सीजन आएगा?

आर्यन खान की वेब सीरीज की सफलता के बाद अब सभी नजरें इसके अगले सीजन पर टिकी हैं. हालांकि नेटफ्लिक्स ने अपने (Q4) के नए रिलीज का ऐलान कर दिया है. लेकिन द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के दूसरे सीजन को लेकर फिलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए जल्द ही अगले सीजन का ऐलान किया जाएगा.

नेटफ्लिक्स का नया धमाका आने वाला है

नेटफ्लिक्स ने साल 2025 के अपकमिंग कई बड़े शोज और फिल्मों का ऐलान किया है जो अलग-अलग देशों के दर्शकों के लिए खास तोहफा साबित होंगे. इनमें दिल्ली क्राइम सीजन 3, सिंगल पापा और रात अकेली है 2 भारतीय कॉन्टेंट होगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The Bads Of Bollywood On Netflix, Aryan Khan Debut Series, OTT News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com