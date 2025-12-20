विज्ञापन

Aryan Khan ने हिंदी में कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल

Aryan khan first award : शुक्रवार को आर्यन को एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर इवेंट में बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड दिया गया. इस मौके पर स्टार किड ने अपने दिल की बात कही जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं आर्यन खान ने ऐसा क्या कहा है जो दर्शकों को बहुत भा रहा है...

''मुझे अपने डैड की तरह अवॉर्ड्स बहुत पसंद हैं और उम्मीद है कि आगे भी मिलते रहेंगे.''

Aryan khan viral video : इस साल बालीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने नेटफिल्क्स की सीरिज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से डायरेक्टर के रूप में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा है. यह सीरिज 18 सितंबर 2025 को रिलीज कर दी गई थी. बता दें कि यह सीरीज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर बेस्ड एक सटायर है, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला है. इसके लिए शुक्रवार को आर्यन को एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर इवेंट में बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड दिया गया.

'यह अवार्ड मेरी मां के लिए है'

आर्यन ने शुक्रवार को अपना पहला अवॉर्ड जीतते हुए कहा कि सबसे पहले अपनी वेब सीरीज की कास्ट, क्रू और नेटफ्लिक्स का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने एक नए डायरेक्टर पर भरोसा किया और पूरी मेहनत और लगन के साथ उनके साथ काम किया.

आगे उन्होंने कहा कि मुझे अपने डैड की तरह अवॉर्ड्स बहुत पसंद हैं और उम्मीद है कि आगे भी मिलते रहेंगे. पर यह अवॉर्ड मेरी मां के लिए है, जो मुझे हमेशा कहती हैं जल्दी सोना, लोगों का मजाक नहीं उड़ाना और गाली-गलौज बिल्कुल नहीं करना. मेरी मां को दुनिया की सबसे खुश महिला बनाने के लिए धन्यवाद औरआगे मजाकिया लहजे में कहा कि आज घर जाकर मुझे थोड़ी कम डांट पड़ेगी. 


 


 

