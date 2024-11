विश्व शतरंज चैम्पियनशिप: डिंग लिरेन का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार गुकेश, 138 सालों में पहली बार होगा ऐसा

World Chess Championship, Gukesh Dommaraju vs Ding Liren: विश्व शतरंज चैम्पियनशिप की तैयारी कर रहे भारतीय युवा खिलाड़ी डी गुकेश ने कहा कि उनका ध्यान इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर है और उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उनके प्रतिद्वंद्वी डिंग लिरेन लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. विश्व शतरंज चैम्पियनशिप का मुकाबला सोमवार से शुरू होगा और गुकेश का ध्यान खुद के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर है.

गुकेश पिछले कुछ समय से अच्छी लय में हैं, वहीं चीन के लिरेन को संघर्ष करना पड़ा है. गुकेश ने टूर्नामेंट पूर्व संवाददाता सम्मेलन में कहा,"मेरे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं किसका सामना करने जा रहा हूं. मैं डिंग लिरेन का सामना करने जा रहा हूं, जो एक दशक से अधिक समय से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक रहे हैं."

उन्होंने कहा,"मेरा काम बिल्कुल स्पष्ट है. मैं हर मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने उतरूंगा. मैं अगर ऐसा करने में सफल रहा तो मैं अच्छा शतरंज खेल कर सही मानसिक स्थिति में रहूंगा. लिरेन का हालिया प्रदर्शन भले ही अच्छा नहीं हो लेकिन यह ज्यादा मायने नहीं रखता है." उन्होंने कहा,"मैं अगर अपने नियंत्रण वाली चीजों को सही रख सका तो मेरे पास सफलता हासिल करने के मौके होंगे."

इस साल का टूर्नामेंट 138 वर्षों में पहली बार है जब दो एशियाई खिलाड़ी विश्व शतरंज चैंपियनशिप में एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगे. इसमें 2.5 मिलियन डॉलर (लगभग 21.10 करोड़ रुपये) की पुरस्कार राशि की पेशकश की जा रही है. गुकेश ने कहा,"किसी भी प्रतियोगिता में भारत के लिए खेलना सम्मान और सौभाग्य की बात है. खासकर विश्व चैंपियनशिप जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना और भारतीयों की उम्मीदों को आगे बढ़ाना कुछ ऐसी चीज है जिसे मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं."

चेन्नई के 18 वर्षीय खिलाड़ी ने इस बड़े आयोजन से पहले की घबराहट को स्वीकार करते हुए कहा,"मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं बहुत शांत हूं. मुझे पता है कि यह एक बड़ा आयोजन है और मैं बहुत उत्साहित हूं. लेकिन मैं यह भी जानता हूं जब तक मुझे अपने कौशल पर भरोसा है, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है."

The drawing of lots has concluded:

🇮🇳 Gukesh D plays White in game 1; 🇨🇳 Ding Liren plays Black! #DingGukesh



The action at the FIDE World Championship, presented by Google, starts on November 25 with the first game. pic.twitter.com/EDSbbjyWRX