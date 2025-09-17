विज्ञापन
World Athletics Championships: नीरज चोपड़ा ने पहले ही थ्रो से किया फाइनल के लिए क्वालीफाई

World Athletics Championships 2025 Qualifier: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल राउंड के लिए नीरज चोपड़ा ने पहले ही थ्रो से क्वालीफाई किया है.

  • Neeraj Chopra ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पहले ही कोशिश में फाइनल के लिए क्वालीफाई किया.
  • नीरज ने 84.85 मीटर का थ्रो किया, जो ऑटोमेटिक क्वालीफिकेशन के लिए निर्धारित निशान से अधिक था.
  • 2023 में नीरज ने बुडापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था और अब खिताब बचाने की कोशिश कर रहे हैं.
World Athletics Championships 2025 Qualifier: जापान के टोक्यो में हो रहे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज चोपड़ा ने अपने पहली ही प्रयास में  84.85 के थ्रो के साथ फाइनल राउंड के लिए क्वालीफाई किया है. ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन के लिए 84.50 मीटर दूर भाला फेंकना था. 27 वर्षीय नीरज ने 2023 में बुडापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था और उनकी कोशिश टोक्य में अपने खिताब का बचाव करने की है. अगर नीरज ऐसा कर लेते हैं तो वह इतिहास के केवल तीसरे भाला फेंक खिलाड़ी होंगे जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने खिताब का बचाव कर पाएंगे. 

जर्मनी के जूलियर वेबर ने भी 87.21 मीटर के थ्रो के साथ क्वालीफाई कर लिया. ग्रुप ए में शामिल 19 खिलाड़ियों में केशोर्न वालकॉट, याकूब वालेश और भारत के सचिन यादव भी हैं. ग्रुप बी में पाकिस्तान के ओलंपिक चैम्पियन अरशद नदीम, एंडरसन पीटर्स, जूलियस येगो, रोहित यादव ,यशवीर सिंह भी हैं.

बुडापेस्ट में पिछली विश्व चैम्पियनशिप में नीरज ने 88.17 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण जीता था जबकि नदीम दूसरे और वालेश तीसरे स्थान पर रहे थे. चोपड़ा की नजरें विश्व चैम्पियनशिप स्वर्ण पदक बरकरार रखने वाले तीसरे पुरूष भालाफेंक खिलाड़ी बनने पर लगी होंगी. चोपड़ा के मौजूदा कोच चेक गणराज्य के जान जेलेज्नी (1993 और 1995) और पीटर्स (2019 और 2022) ही यह कमाल कर चुके हैं.

पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद चोपड़ा का सामना पहली बार नदीम से होगा. नदीम ने पेरिस ओलंपिक में 92 . 97 का थ्रो फेंककर स्वर्ण जीता था जबकि तोक्यो ओलंपिक चैम्पियन चोपड़ा 89 . 45 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे.

चोपड़ा ने साल की शुरुआत में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर दूर भाला फेंक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था. इस सीजन में टोक्यो में जर्मनी के जूलियन वेबर और ब्राजील के लुईज दा सिल्वा के बाद वह तीसरे स्थान पर हैं. वेबर ने दोहा में 91.51 मीटर दूर भाला फेंककर नीरज को हराया था.

पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में सचिन यादव, यशवीर सिंह और रोहित यादव भी भाग ले रहे हैं. यह पहली बार होगा जब भारत विश्व चैंपियनशिप में एक ही स्पर्धा में चार एथलीट उतारेगा. 

भारतीय एथलीटों ने अब तक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में केवल तीन पदक जीते हैं. अंजू बॉबी जॉर्ज ने पेरिस में 2003 में लंबी कूद में कांस्य पदक जीता. इसके बाद नीरज चोपड़ा ने ओरेगन 2022 में भाला फेंक में रजत पदक और फिर बुडापेस्ट में स्वर्ण जीता था.

टोक्यो में वेबर, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स और पाकिस्तान के अरशद नदीम भी नजर आएंगे. अन्य बड़े नामों में अमेरिकी स्प्रिंट स्टार नोआ लाइल्स, डच हर्डलर फेमके बोल और जापान की हारुका कितागुची शामिल हैं.

