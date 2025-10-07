विज्ञापन

बुढ़ापे में भी चाहिए जवानी सी ताकत? शक्ति बढ़ाने के लिए घोल कर पी जाएं चाणक्य की ये 3 बातें

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य की खानपान नीति सिर्फ एक श्लोक नहीं, बल्कि जीवन जीने का सूत्र है. घी, दूध और अनाज का सही संतुलन आज भी जवानी की ऊर्जा बनाए रख सकता है.

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य का भोजन सूत्र, चाणक्य की ये खानपान नीति कर देगी कमाल

Chanakya Advice for Men Women: आचार्य चाणक्य...नाम लेते ही बुद्धि, राजनीति और नीति की छवि मन में बन जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने केवल राजनीति ही नहीं, बल्कि खानपान और सेहत से जुड़े गहरे रहस्य भी बताए थे? चाणक्य नीति के इन सूत्रों में उन्होंने ऐसा भोजन बताया है, जो न सिर्फ ताकत देता है बल्कि बुढ़ापे को भी देर तक रोक सकता है.

'अन्नाद्दशगुणं पिष्टं' – चाणक्य का श्लोक जो खोलता है रहस्य (Chanakya Niti health tips)

चाणक्य नीति के दसवें अध्याय के उन्नीसवें श्लोक में लिखा है,
“अन्नाद्दशगुणं पिष्टं, पिष्टाद्दशगुणं पय:।
पयसोथऽष्टगुणं मांसं, मांसाद्दशगुणं घृतम्॥”
इसका अर्थ है कि, अन्न से दस गुना ज्यादा ताकत उसके आटे में होती है, आटे से दस गुना ताकत दूध में, दूध से आठ गुना मांस में और मांस से दस गुना अधिक शक्ति घी में होती है.

घी बना सबसे ताकतवर भोजन (Chanakya Niti food tips)

इस श्लोक से साफ है कि घी सबसे ज्यादा ऊर्जावान और बलवर्धक आहार है. देसी घी शरीर की ऊर्जा बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत करने और मन को शांत रखने में सहायक होता है. चाणक्य का मानना था कि अगर व्यक्ति नियमित रूप से अपने भोजन में घी शामिल करे, तो वह बुढ़ापे में भी जवानों जैसी ताकत महसूस कर सकता है.

मेहनत के अनुसार भोजन का नियम (Chanakya Niti for diet)

चाणक्य के अनुसार, हर इंसान को अपनी मेहनत और दिनचर्या के हिसाब से भोजन करना चाहिए. जो व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है, उसे भारी और पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है. वहीं जो कम शारीरिक श्रम करता है, उसे हल्का और सुपाच्य भोजन लेना चाहिए.

चाणक्य की सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक (ancient Indian health secrets)

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां जंक फूड ने जगह ले ली है, चाणक्य की ये बातें हमें फिर याद दिलाती हैं कि सही खानपान ही लंबी उम्र और जवान रहने का असली राज़ है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

