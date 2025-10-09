21 साल की अशनूर कौर और 32 साल के अभिषेक बजाज के 'रिश्ते' पर पैरेंट्स ने तोड़ी चुप्पा, बोले- यह एक...

विज्ञापन

बिग बॉस 19 अशनूर कौर की बॉन्डिंग अभिषेक बजाज के साथ ज्यादा दिख रही है. इस वजह से इनके रिश्ते और खास दोस्ती पर घरवाले कई बार कमेंट्स भी करते हैं.

अशनूर कौर के मम्मी पापा ने बेटी के गेम पर की बात
नई दिल्ली:

‘बिग बॉस 19' में अशनूर कौर को उनके गेम के लिए मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. सह-प्रतियोगी अभिषेक बजाज के साथ उनकी दोस्ती घर के अंदर और बाहर, दोनों जगह चर्चा का विषय रही है. वहीं अशनूर और अभिषेक दोनों ने हमेशा यही कहा है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और इससे अधिक कुछ नहीं. अब इस पर कंटेस्टेंट अशनूर कौर के पैरेंट्स का रिएक्शन भी आ गया है. अशनूर कौर के माता-पिता, अवनीत कौर और गुरमीत कौर, ने आईएएनएस से खास बातचीत में ‘बिग बॉस 19' में अशनूर कौर के गेम और अभिषेक बजाज संग उनके रिश्ते पर बात की.

जब आईएएनएस ने उनसे अशनूर कौर और अभिषेक बजाज की फ्रेंडशिप के बारे में पूछा तो उनके पिता गुरमीत सिंह ने कहा, "यह एक सच्चा और पवित्र रिश्ता है. अशनूर आसानी से दोस्त नहीं बनातीं. वह एक छोटा सा दायरा पसंद करती हैं. बिग बॉस के घर के अंदर भी वह कुछ लोगों के करीब हैं, अभिषेक, प्रणीत, और गौरव खन्ना. हमें अभिषेक के साथ उनकी दोस्ती से कोई समस्या नहीं है. यह सच्चा है और भावनात्मक सहारा देता है."

जब उनसे पूछा गया कि क्या इस रिश्ते ने घर के अंदर अशनूर के प्रदर्शन को प्रभावित किया है, तो उनकी मां अवनीत कौर ने कहा, "बिल्कुल नहीं. दोस्तों और नैतिक समर्थन का होना जरूरी है. दोनों ही अपना-अपना गेम खेल रहे हैं. दरअसल, अशनूर समझ गई है कि उसे अब खुद पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, और वह यह बखूबी कर रही है."

अशनूर की मां ने आगे कहा, "हर कोई उसके बारे में कुछ न कुछ अच्छी बातें कहता है. मैं यही सलाह दूंगी कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं होती. कुछ चीजों से बचना और अपनी ऊर्जा बचाना ठीक है. लेकिन, अब वह 'बिग बॉस' के बाद जीवन के एक नए दौर में कदम रख रही है, तो मैं उससे कहूंगी कि जरूरत पड़ने पर बोलें, अपनी गरिमा बनाए रखें, लेकिन जब कोई हद पार करे तो पीछे न हटें."

‘बिग बॉस 19' में कुछ दिनों पहले अशनूर कौर और फरहाना भट्ट के बीच एक बड़ी बहस देखने को मिली थी. इस झगड़े के बाद फरहाना ने उनकी परवरिश पर सवाल उठाए, जिसके बाद अशनूर कौर की आंखों में आंसू आ गए. उनके पैरेंट्स ने बताया कि वह अपनी बेटी को यूं रोता देख काफी दुखी हुए. यही नहीं, वे तो उसे घर से बाहर निकालने के बारे में भी सोचने लगे थे.

