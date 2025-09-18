विज्ञापन
World Athletics Championships: जानें कौन हैं सचिन यादव, चौथे नंबर पर रहकर नीरज से लाइम लाइट चुरा ले गए युवा भारतीय एथलीट
Sachin Yadav: सचिन यादव के रूप में भारत को भविष्य का स्टार मिल गया है
Sachin Yadav misses the bronze: टोक्यों में चल रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिफ में बुधवार को पुरुषों के जेवलिन थ्रो फाइनल में भारत के स्टार एथलीट और गत चैंपियन नीरज चोपड़ा (Neeraj Chorpa) खिताब नहीं बचा सके और आखिरी राउंड में फाउल करते हुए आठवें नंबर पर रहे. पाकिस्तान के नदीम अरशद (Nadeem Arshad) का हाल और भी बुरा हुआ और वह दसवें नंबर पर रहे. बहरहाल, जहां  नीरज उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, तो भारत के ही सचिन यादव (Neeraj Chopra vs Sachin Yadav) ने सभी को चौंकाते हुए नीरज चोपड़ा से बेहतर करते हुए लाइम लाइट लूट ली. सचिन यादव ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 86.27 की दूरी मापी और वह चौथे नंबर पर रहे. 

दुनिया के सबसे बड़े मंच पर स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़कर सचिन ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. उन्होंने पहले और दूसरे राउंड में 86.27 की दूरी मापी. वहां यहां से आखिरी कोशिश तक पदक की होड़ में बने जरूर रहे, लेकिन वह अपने शुरुआती दोनों स्कोर को पीछे नहीं छोड़ सके

कौन हैं सचिन यादव?

भविष्य के लिए खासी उम्मीद जगाने वाले सचिन यादव उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से आते हैं. छह फीट और 5 इंच लंबे सचिन यादव शुरुआती दिनों में क्रिकेटर बनना चाहते थे और वह एमएस धोनी और जसप्रीत बुमराह के फैन थे. लेकिन परिवार के एक सदस्य ने दूसरे खेलों का रुख करने को कहा, तो सचिन ने फिर जेवलिन को चुना और लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए. 

स्वर्ण के साथ दी थी राष्ट्रीय मंच पर दस्तक

सचिन यादव राष्ट्रीय स्तर पर साल 2024 में चर्चा में आए, जब उन्होंने बेंगलुरु में आयोजित 63वीं  नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 80.04 मी. दूरी के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता. यहां से सचिन ने मुड़कर पीछे नहीं देखा. और इस साल भी सचिन ने कोच्चि में फेडरेशन कप (83.86 मी.) और देहरादून में आयोजित  नेशनल गेम्स (84.39) में शानदार प्रदर्शन करते हुए दबदबा बनाए रखा. 


 

