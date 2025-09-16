Vaishali Rameshbabu: कौन हैं भारत की नई चेस क्वीन वैशाली रमेशबाबू? जिसने फिडे ग्रैंड स्विस का खिताब जीत रचा इतिहास

Vaishali Rameshbabu Top Chess Player: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिडे ग्रैंड स्विस खिताब जीतने पर मंगलवार को वैशाली रमेशबाबू को बधाई दी और कहा कि उनका जुनून और समर्पण अनुकरणीय है. भारतीय ग्रैंडमास्टर आर वैशाली ने सोमवार को 11वें और अंतिम दौर में पूर्व विश्व चैंपियन चीन की झोंगयी टैन के साथ कड़े मुकाबले में ड्रॉ खेलकर लगातार दूसरी बार फिडे ग्रैंड स्विस खिताब जीता और महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाई. (PM Modi congratulates Vaishali Rameshbabu on winning chess title)

Outstanding accomplishment. Congrats to Vaishali Rameshbabu. Her passion and dedication are exemplary. Best wishes for her future endeavours. @chessvaishali https://t.co/0AgnNjRV93 — Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2025

मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘उत्कृष्ट उपलब्धि. वैशाली रमेशबाबू को बधाई. उनका जुनून और समर्पण अनुकरणीय है. भविष्य के लिए शुभकामनाएं. ''

कौन है वैशाली रमेशबाबू (Who is Vaishali Rameshbabu)

वैशाली रमेशबाबू वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप महिला खिलाड़ियों में से एक हैं. 2023 में, उन्होंने FIDE ग्रैंड स्विस जीतकर महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए दावेदारी पेश की थी. इसके तुरंत बाद, उन्होंने ग्रैंडमास्टर का खिताब हासिल करने में सफलता हासिल की.

प्रारंभिक करियर (Early Career)

वैशाली दो बार की युवा चैंपियन रहीं हैं, उन्होंने 2012 में गर्ल्स अंडर-12 और 2015 में गर्ल्स अंडर-14 वर्ग में जीत हासिल की. ​​जब वह 12 साल की थीं और उनकी FIDE रेटिंग लगभग 2000 थी, तब उन्होंने ग्रैंडमास्टर मैग्नस कार्लसन के खिलाफ एक प्रदर्शनी मैच खेला और मैच जीतने में सफल रहीं थीं. इसके तुरंत बाद कार्लसन विश्व चैंपियन बने थे.

आईएम मानदंड और डब्ल्यूएससीसी में उपस्थिति (IM Norms and WSCC Appearances)

वैशाली ने 2021 में आईएम खिताब जीता. वैशाली ने इस खिताब के लिए चार मानदंड अर्जित किए, जबकि केवल तीन मानदंड जरूरी होते थे, 2021 के जुलाई और अगस्त में उन्होंने दो मानदंड अर्जित करने में सफता हासिल की थी.

वैशाली 2020 महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप (डब्ल्यूएससीसी) में 22 प्रतिभागियों में से आठवें स्थान पर रहीं. 2021 डब्ल्यूएससीसी के पहले दौर में हारने के बाद, वैशाली ने 2022 में वापसी की और पहले दो दौर में आईएम बिबिसारा अस्सौबायेवा और जीएम हरिका द्रोणावल्ली को हराकर सेमीफाइनलिस्ट बनीं.

हाल की उपलब्धियां (Recent Accomplishments)

वैशाली जीएम प्रज्ञानंदधा आर की बड़ी बहन हैं. उन्होंने 2023 फिडे महिला ग्रैंड स्विस में 8.5/11 अंक के साथ जीत हासिल की, इस प्रकार 2024 कैंडिडेट्स के लिए क्वालीफाई किया, जबकि उनके भाई ने 2023 फिडे विश्व कप में ऐसा किया था. वे एक ही साल में कैंडिडेट्स तक पहुंचने वाली पहली बहन-भाई जोड़ी हैं.

इस साल की शुरुआत में, कतर मास्टर्स ओपन टूर्नामेंट में, वैशाली ने 5/9 अंक हासिल किए और महिला वर्ग में ग्रैंडमास्टर का खिताब जीतते हुए अपना अंतिम ग्रैंडमास्टर नॉर्म अर्जित किया था. ग्रैंड स्विस के समापन तक, ग्रैंडमास्टर बनने के लिए उन्हें लाइव लिस्ट में केवल तीन रेटिंग अंक हासिल करने थे, और उन्होंने 1 दिसंबर, 2023 को स्पेन में लोब्रेगेट ओपन में ये अंक हासिल कर लिए थे.

2024 के कैंडिडेट्स में सातवीं सबसे ज़्यादा रेटिंग हासिल वाली खिलाड़ी होने के बावजूद, वैशाली ने फाइटिंग शतरंज खेला और छह जीत और 5 हार के साथ, केवल तीन ड्रॉ के साथ, दूसरे स्थान पर पर रहीं. उसी साल बाद में, उन्होंने 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत के लिए दूसरे बोर्ड पर खेला और गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहीं. वैशाली और प्रज्ञानंद पहले भाई-बहन हैं जिन्होंने ग्रैंडमास्टर का खिताब हासिल किया है.